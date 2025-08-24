مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند

برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد هشدار داد که بدون یک سرپناه ‏مصون، ادغام مجدد بازگشت‌کنندگان ناممکن است.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه اسکان مجدد سازمان ملل امروز (یکشنبه، ۲ شهریور) در ایکس نوشته است که بازگشت‌کنندگان بدون داشتن مسکن مناسب نمی‌توانند زندگی خود را بازسازی ‏کنند.‏

برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد افزوده است که با همکارانش در حال کار برای حل این مسئله هستند، اما نیازها خیلی بیشتر از منابع موجود است.

استفانی لوز، رئیس این برنامه نیز تأکید کرده است که پناهگاه ‏و بعدا خانه‌ کافی یک جزء مهم برای ادغام و آغاز یک زندگی جدید با ‏وقار است.‏

او پیشتر گفته بود ‏که بسیاری از مهاجران بازگشت‌کننده به افغانستان ‏جایی برای رفتن ندارند.‏

براساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، از سپتامبر ۲۰۲۳ به ‏این‌ سو بیش از ‏چهار میلیون ‏مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان ‏بازگشته‌اند.‏

این سازمان اشاره کرده است که بیش از ۱.۵ میلیون نفر تنها در سال ‌‏۲۰۲۵ ‏به ‏افغانستان بازگشته‌اند و انتظار می‌رود پس از تصمیم دولت ‏پاکستان مبنی بر عدم ‌‏تمدید اقامت پناهندگان، یک میلیون نفر دیگر نیز ‏از پاکستان بازگردند.‏

سازمان بین‌المللی مهاجرت گفته است که بدون همکاری منطقه‌ای و ‏حمایت فوری ‌‏بین‌المللی، بحران بازگشت مهاجران می‌تواند به یک ‏بحران انسانی گسترده‌تر با ‌‏عواقب شدید برای افغانستان و فراتر از آن ‏تبدیل شود.‏

در حال حاضر یکی از مشکلات جدی بازگشت‌کنندگان، نبود سرپناه ‌‏است. پس ‏از آغاز موج گسترده‌ بازگشت، شهرهای افغانستان با کمبود ‌‏خانه مواجه شده‌اند و ‏اجاره‌ خانه به‌شدت افزایش یافته است.‏

برچسب ها: مهاجرین افغانستانی ، سازمان ملل ، اسکان پناهجویان
خبرهای مرتبط
ملابرادر:
اخراج پناهجویان افغانستانی پذیرفتنی نیست
صادق رضادوست:
سازمان های جهانی از مهاجرین افغانستانی در ایران حمایت کنند
مهاجران افغانستانی در اندونزی خواستار پایان دادن به بی سرنوشتی خود شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد