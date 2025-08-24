حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو

بن گویر در واکنش به اظهارات گانتس گفت اگر بخواهیم در غزه به موفقیت برسیم، او نباید وارد دولت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، روز یکشنبه به بنی گانتس، رئیس حزب «آبی-سفید» به دلیل دعوت از وی برای تشکیل یک کابینه جدید با هدف بازگرداندن اسرائیلی‌های اسیر در نوار غزه حمله کرد.

بن گویر در پاسخ به گانتس گفت: «من از همه رهبران احزاب ائتلافی انتظار دارم به طور واضح روشن کنند که گانتس وارد دولت نخواهد شد.»

او افزود: «بدون او، ما در زمینه ایران، حزب الله و در تمام بخش‌ها به موفقیت‌هایی دست یافته‌ایم... و اگر بخواهیم در نوار غزه به موفقیت برسیم، بنی گانتس نباید وارد دولت شود.»

گانتس روز شنبه خواستار تشکیل یک دولت وحدت برای بازگرداندن اسرائیلی‌های اسیر در نوار غزه و همچنین درباره قانون خدمت سربازی شد و سپس خواستار برگزاری انتخابات پس از شش ماه شد.

گانتس در کنفرانس مطبوعاتی خود خطاب به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون، و آویگدور لیبرمن، رئیس حزب «اسرائیل بیتنا» برای تشکیل چنین کابینه ای صحبت کرد.

او در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: «بعضی ادعا می‌کنند که وقتی من وارد کابینه شدم، نتانیاهو را نجات دادم، اما حقیقت این است که من این کار را به دلیل شرایط سختی انجام دادم که یک تصمیم سیاسی دشوار را بر ما تحمیل کرد.» وی اشاره کرد که امروز در «تقاطع سرنوشت‌سازی» ایستاده است و امکان پیشرفت به سوی یک معامله برای بازگرداندن تمام اسرا وجود دارد.

او گفت: «این دولت بد است و باید برود، و نتانیاهو نیز باید از طریق انتخابات برود.»

بن گویر دیروز در واکنش به سخنان گانتس گفته بود: «ما تفاوت بین کابینه با گانتس و کابینه بدون او را در ایران، لبنان، سوریه و رفح دیدیم. رأی‌دهندگان راست، سیاست راست‌گرا را انتخاب کردند، نه سیاست گانتس، نه دولت میانه‌رو و نه معاملات تسلیم به حماس. بله به پیروزی مطلق.»

منبع: وای نت

برچسب ها: بن غفیر ، کابینه اسرائیل ، اسرای اسرائیلی
