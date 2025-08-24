باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین مهدی متقیفر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد، گفت: اردوهای نوید زندگی، شوق زیارت و مشهد مقدس در قالب اردوهای فرهنگی برای مددجویان در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه پیشبینی اعزام ۶۵ هزار مددجو در پنج ماهه نخست سال صورت گرفته بود، اظهار کرد: با کمک خیران، تاکنون بیش از ۸۸ هزار مددجو به اردوهای فرهنگی و شوق زیارت اعزام شدهاند.
حجتالاسلام والمسلمین متقیفر اضافه کرد: اردوهای شوق زیارت مشهد مقدس تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
معاون امور فرهنگی کمیته امداد تاکید کرد: اردوهای فرهنگی مددجویان با شعار نوید زندگی و محوریت آموزش مهارتهای زندگی، سبک فرزندپروری و امیدآفرینی برای زنان سرپرست خانوار، دانشآموزان و دانشجویان برگزار میشود.
وی افزود: همچنین سال گذشته ۶۰ هزار نفر از مددجویان را به سفر عتبات عالیات و زیارت اربعین اعزام کردیم و سال جاری نیز ۶۵ هزار نفر از خانوادههای تحت پوشش در این کاروانها اعزام شدند.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی کمیته امداد