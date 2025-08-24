مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف

فرماندار مشهد از حضور بیش از ۳۵ هزار زائر از ۲۰ ملیت مختلف در آیین‌های سوگواری روز شهادت امام رضا(ع) خبر داد و گفت: ظرفیت اسکان ۸۵۵ هزار نفری این شهر تاکنون ۸۰ درصد پر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرماندار مشهد از حضور بیش از ۳۵ هزار زائر از ۲۰ ملیت مختلف در آیین‌های سوگواری روز شهادت امام رضا(ع) در مشهد خبر داد و گفت: این زائران از کشورهایی مانند عراق، افغانستان، بحرین و عربستان سعودی وارد شده‌اند.

سید حسن حسینی افزود: کمیته اسکان ستاد خدمات سفر شهرستان مشهد امکان اقامت شبانه برای ۸۵۵ هزار نفر را فراهم کرده که تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به تامین کامل نیازهای ارزاق و کالاها و کنترل مناسب قیمت‌ها، از فعالیت ۸۷۰ موکب خدمت‌رسان در سطح شهرستان مشهد خبر داد و گفت: ۱۷۰ موکب در جاده‌های شهرستان به زائران پیاده و مسافران خدمات ارائه می‌دهند و ۷۰۰ موکب دیگر با همکاری بخش‌های مردمی و مذهبی در سطح شهر مشهد فعال هستند که از این تعداد، ۳۰۰ موکب در خیابان امام رضا(ع) و بقیه در دیگر خیابان‌های اطراف حرم مطهر رضوی و مناطق مختلف شهر مستقر شده‌اند.

فرماندار مشهد در پایان به اقدامات پیشگیرانه در بخش امداد و نجات اشاره کرد و گفت: علاوه بر آماده‌سازی بالگرد، خدمات موتورسیکلت‌های اورژانس نیز پیش‌بینی شده است

حجت‌الاسلام و المسلمین سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اعلام این خبر که امروز امام رضا (ع) بین پنج تا هفت میلیون زائر غیرایرانی دارد، گفت: ۶۰ درصد از این تعداد زائر غیر ایرانی متعلق به جهان عرب است؛ از عراق و بحرین گرفته تا کویت، لبنان و سوریه. بنابراین، ۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند. همچنین نزدیک به ۳۰ درصد این جمعیت پاکستانی‌ها، هندی‌ها و اردو زبان‌هایی هستند که به زیارت امام رضا (ع) می‌آیند و مابقی این زوار از سایر نقاط جهان خصوصاً آذری زبان‌ها نظیر آذربایجان، ترکیه و زوار اروپایی و آفریقایی هستند.

