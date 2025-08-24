پیکر «مهرداد فلاحتگر» به بابل منتقل می شود

مهرداد فلاحتگر بازیگر و کارگردان سرشناس سینمای ایران بعد از مدتی مبارزه با بیماری سرطان امروز یکشنبه در سن ۶۴ سالگی آسمانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی حسینی رئیس اداره فرهنگ و اردشاد اسلامی بابل  اظهار کرد: در حال حاضر پیکر مهرداد فلاحتگر این هنرمند فقید بابلی به بهشت زهرا منتقل و برای انجام مراسم تشییع و تدفین به این شهرستان منتقل می شود.

وی گفت: برای هر چه بهتر برگزار شدن مراسم تشییع و تدفین این هنرمند فقید ستادی در شهرستان تشکیل و چگونگی انجام این مراسم برای زسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

مهرداد فلاحتگر بازیگر سینما و تلویزیون پس از مدت ها مبارزه با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت.این بازیگر چندی پیش از ابتلایش به بیماری سرطان خبر داده و گفته بود: وقتی خواستم دندان‌هایم را ایمپلنت کنم که متوجه شدم سرطان دارم و ۳۲ بار شیمی‌درمانی کردم.

مهرداد فلاحتگر، بازیگر و کارگردان سرشناس ایرانی، متولد ۸ مهر ۱۳۳۸ در بابل بود. او از دوران نوجوانی به هنر و بازیگری علاقه پیدا کرد و با اجرای تئاتر در مدرسه نخستین گام‌هایش را در مسیر هنر برداشت.

