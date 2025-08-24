باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مسابقات کشوری کاراته که با حضور دو هزار شرکت کننده از سراسرکشور در البرز برگزار شد ورزشکاران استان حائز رتبه ها و نشان های برتر شدند.

در این مسابقات ساغر سلیمانی، عسل شریفی، یسنامنصوری، النا محبی از هفشجان حائز نشان طلا شدند.

همچنین کیانا فتحی، مهساقلی زاده، زهرافتحی، آتناجعفری، فاطمه توکل زاده، فاطمه صدیقی، غزل حق پرست، نرجس خدابخشی، فائزه خدابخشی، دیانا فتحی، ستایش افسانه، آنیتاربیعی، درساصادقی، سونیا اسماعیلی مدال طلا میابقات را به خود اختصاص دادند.

فاطمه صالحی، مبینا بشیری، زهرا رام هم نقره ای شدند.

باران ارذانش نیز به مقام سوم و نشان برنز دست یافت.



