فدراسیون فوتبال اسامی داوران سه دیدار نخست هفته دوم لیگ برتر را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه (سوم شهریور) با دیدار تیم‌های پیکان و استقلال خوزستان آغاز خواهد شد. همچنین در این روز تیم سپاهان اصفهان میزبان تیم پرسپولیس تهران خواهد بود.

اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴

پیکان تهران - استقلال خوزستان

داور: میثم حیدری کمک‌ها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید زمانی کمک: محمد علی پورمتقی

آلومینیوم اراک - خیبر خرم‌آباد

داور: سعاد وفاپیشه کمک‌ها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش ناظر: حسین نجاتی داور VAR: سید رضا مهدوی کمک: امیرمحمد داودزاده

سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران

داور: پیام حیدری کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش ناظر: محسن ترکی داور VAR: موعود بنیادی‌فرد کمک: علیرضا ایلدروم

برچسب ها: داوران لیگ برتر ، داور فوتبال
خبرهای مرتبط
سرمربی استقلال خوزستان: امیدوارم تمام بازی‌های لیگ با VAR برگزار شود
اسامی داوران دیدار سوپر جام بین استقلال و تراکتور اعلام شد
داوران نیمه‌نهایی جام حذفی فوتبال مشخص شدند
داور دیدار حساس بارسا و اینتر مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
آخرین اخبار
سرمربی استقلال خوزستان: امیدوارم تمام بازی‌های لیگ با VAR برگزار شود
تراکتور یک بازیکن مشهور دیگر جذب کرد
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم