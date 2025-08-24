اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران روز دوشنبه (سوم شهریور) با دیدار تیمهای پیکان و استقلال خوزستان آغاز خواهد شد. همچنین در این روز تیم سپاهان اصفهان میزبان تیم پرسپولیس تهران خواهد بود.
اسامی داوران هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴
پیکان تهران - استقلال خوزستان
داور: میثم حیدری کمکها: هادی طوسی، علیرضا طاهرخانی و مهرداد خسروی ناظر: مسعود مرادی داور VAR: وحید زمانی کمک: محمد علی پورمتقی
آلومینیوم اراک - خیبر خرمآباد
داور: سعاد وفاپیشه کمکها: محمد عطایی، صادق رستمی و مصطفی بینش ناظر: حسین نجاتی داور VAR: سید رضا مهدوی کمک: امیرمحمد داودزاده
سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران
داور: پیام حیدری کمکها: فرهاد مروجی، بهمن عبداللهی و ایمان کهیش ناظر: محسن ترکی داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: علیرضا ایلدروم