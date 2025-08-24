باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نیروهای اشغالگر اسرائیل (IOF) گزارش دادند که از آغاز جنگ علیه غزه، ۷۸ افسر و سرباز در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شدهاند، در حالی که ۱۹۹۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.
در مجموع، ۸۹۹ سرباز از آغاز جنگ کشته شدهاند، از جمله ۴۵۵ نفر در جریان حمله زمینی به غزه. تعداد کل زخمیها به ۶۲۱۰ نفر رسیده است که ۹۲۵ نفر از آنها در شرایط وخیمی قرار دارند. تنها در طول حمله زمینی، ۲۸۸۰ سرباز زخمی شدند که حال ۵۵۲ نفر از آنها وخیم است.
طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، ارتش اسرائیل روز شنبه تأیید کرد که یک افسر در جنوب خان یونس در نوار غزه کشته شده است. او فرمانده دسته در گردان شیمشون تیپ کفیر از میتار بود.
در همین حال، مقاومت فلسطین به عملیات خود علیه نیروهای متجاوز اسرائیلی در جبهههای مختلف ادامه میدهد و خسارات انسانی و مادی به ارتش اسرائیل وارد کرده است.
گردانهای القسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که دو تانک اسرائیلی را با بمبهای دستساز با قدرت انفجاری بالا، در شرق سایت الروضه در محله الزیتون جنوبی شهر غزه هدف قرار دادهاند. این گردانها گزارش دادند که نیروهایشان ورود یک نیروی امدادی به محل حادثه را مشاهده کردهاند.
گردانهای شهدای الاقصی فیلمی را منتشر کردند که مستند عملیات مشترک با گردانهای الناصر صلاحالدین، شاخه نظامی کمیتههای مقاومت مردمی است که در آن تجمع سربازان و خودروهای نظامی اسرائیلی را با خمپاره در مجاورت خیابان ویلاس، در شمال خان یونس هدف قرار دادند.
در ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد)، گردانهای القسام اعلام کردند که یک سرباز اسرائیلی را هنگام خروج از تانک مرکاوا در مجاورت مسجد بدر در جنوب محله الزیتون در شهر غزه با مسلسل به هلاکت رساندهاند.
علاوه بر این، گردانهای القدس اعلام کردند که با استفاده از گلولههای خمپاره ۶۰ میلیمتری استاندارد، ماشینآلات نظامی اسرائیلی مستقر در نزدیکی سالن المهندس در منطقه الستار الغربی در شمال خان یونس در جنوب نوار غزه را گلولهباران کردهاند.
پیش از آن، در ۲۱ آگوست، گردانهای القدس فیلمی از یک کمین هماهنگ که به طور مشترک با گردانهای القسام انجام شد، منتشر کردند که در آن خودروهای زرهی اسرائیلی با مواد منفجره و گلولههای ضد تانک در شرق محله الشجاعیه در شهر غزه هدف قرار گرفتند.
منبع: المیادین