جانشین پلیس راه راهور فراجا، صبح امروز یکشنبه (۲ شهریور) از انسداد زودهنگام محور چالوس به دلیل حجم بالای تردد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به شرایط ترافیکی سایر محورهای شمالی افزود: در محور هراز نیز به‌ دلیل افزایش تردد و بار ترافیکی نیمه‌سنگین، پیش‌بینی می‌شود از ساعاتی دیگر مسیر شمال به جنوب این محور پس از پلیس‌راه لاریجان به‌ صورت مقطعی یک‌طرفه شود، این محدودیت تا تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

محبی در ادامه به وضعیت محورهای مواصلاتی منتهی به خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: با توجه به پایان مراسم عزاداری زائران امام رضا(ع)، پیش‌بینی می‌شود از بعدازظهر امروز (۲ شهریورماه) خروجی‌های این استان با ترافیک سنگین مواجه شوند، در صورت لزوم، محدودیت‌های ترافیکی در این مسیرها اعمال و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان سفر گفت: به مسافران توصیه می‌کنیم قبل از بازگشت به شهرهای مبدأ، حتماً از آخرین وضعیت ترافیکی مطلع شده و با برنامه‌ریزی مناسب اقدام به سفر کنند.

منبع: پلیس

برچسب ها: جاده چالوس ، محورهای شمالی
خبرهای مرتبط
استفاده از کمربند ایمنی تا ۶۰ درصد مصدومیت تصادف را کاهش می‌دهد
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
نمی‌توان ساخت‌وساز را در تهران فریز کرد
آخرین اخبار
مشاهده دو قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه
استفاده از کمربند ایمنی تا ۶۰ درصد مصدومیت تصادف را کاهش می‌دهد
نمی‌توان ساخت‌وساز را در تهران فریز کرد
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد