باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به شرایط ترافیکی سایر محورهای شمالی افزود: در محور هراز نیز به‌ دلیل افزایش تردد و بار ترافیکی نیمه‌سنگین، پیش‌بینی می‌شود از ساعاتی دیگر مسیر شمال به جنوب این محور پس از پلیس‌راه لاریجان به‌ صورت مقطعی یک‌طرفه شود، این محدودیت تا تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

محبی در ادامه به وضعیت محورهای مواصلاتی منتهی به خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: با توجه به پایان مراسم عزاداری زائران امام رضا(ع)، پیش‌بینی می‌شود از بعدازظهر امروز (۲ شهریورماه) خروجی‌های این استان با ترافیک سنگین مواجه شوند، در صورت لزوم، محدودیت‌های ترافیکی در این مسیرها اعمال و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان با تأکید بر اهمیت مدیریت زمان سفر گفت: به مسافران توصیه می‌کنیم قبل از بازگشت به شهرهای مبدأ، حتماً از آخرین وضعیت ترافیکی مطلع شده و با برنامه‌ریزی مناسب اقدام به سفر کنند.

منبع: پلیس