بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد در نیمه نخست ماه اوت ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی از کشورهای همسایه، عمدتاً ایران و پاکستان، به کشور بازگشته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نیمه نخست ماه اوت ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی از کشورهای همسایه، عمدتاً ایران و پاکستان، به کشور بازگشته‌اند. آمار تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که ۸۳.۷ درصد این مهاجران از ایران و ۱۶.۳ درصد آنان از پاکستان وارد افغانستان شده‌اند.

گذرگاه مرزی اسلام‌قلعه در ولایت هرات، با ثبت عبور بیش از ۷۰ هزار نفر، بیشترین حجم بازگشت را به خود اختصاص داده است؛ این رقم معادل ۶۶.۷ درصد کل مهاجران بازگشتی است. در مقابل، گذرگاه اسپین‌بولدک در ولایت قندهار پایین‌ترین رقم را ثبت کرده است. گذرگاه تورخم واقع در ننگرهار نیز طی همین زمان شاهد ورود بیش از ۱۱ هزار نفر بود؛ عددی که نسبت به اواخر ماه جولای حدود سه برابر افزایش یافته است.

سازمان جهانی بهداشت با همکاری نهادهای امدادی و بهداشتی، برای مهاجران بازگشته خدمات فوری طبی فراهم کرده است. در تورخم، نزدیک به ۳۸۵۰ مراجعه‌کننده سرپایی ثبت شده و بیش از ۲۰ هزار تن در برابر بیماری‌های فلج اطفال و سرخک واکسینه گردیده‌اند. در اسلام‌قلعه، بیش از ۱۰۷۰ مراجعه سرپایی، ارائه ۲۹۷ خدمات نخستین برای تروما و واکسیناسیون بیش از ۲۴ هزار کودک گزارش شده است. در اسپین‌بولدک نیز بیش از ۸۶۰۰ مراجعه سرپایی و حدود ۲۳ هزار مورد واکسیناسیون انجام یافته است.

در شمال‌شرق افغانستان، گذرگاه شیرخان بندر با تاجیکستان به بیش از ۵۷۷۰ نفر خدمات طبی ارائه کرده و واکسیناسیون کودکان بازگشتی در آنجا نیز عملی شده است. همچنان، تیم‌های سیار بهداشتی در امتداد مرزهای افغانستان به‌گونه ۲۴ ساعته، خدمات اولیه طب پیشگیرانه را پیش‌برده‌اند.

با آنکه این کمک‌ها بخشی از نیازهای فوری مهاجران را پاسخ گفته، اما سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که نبود منابع مالی پایدار، کمبود مراکز ایزوله در گذرگاه‌هایی مانند اسلام‌قلعه، فقدان خدمات ویژه برای اشخاص دارای معلولیت و نبود حمایت‌های روانی ـ اجتماعی کافی، تهدیدی جدی برای سلامت بازگشت‌کنندگان و جوامع میزبان به شمار می‌رود. این نهاد بین‌المللی خواستار سرمایه‌گذاری فوری و هماهنگی گسترده‌تر برای رسیدگی به وضعیت مهاجران بازگشتی شده است.

برچسب ها: بازگشت مهاجرین افغانستانی ، سازمان جهانی بهداشت
خبرهای مرتبط
بازگشت بیش از یک هزار و نهصد مهاجر افغانستانی از ایران
بازگشت بیش از ۳ هزار مهاجر افغانستانی به ایران + فیلم
امضای تفاهم نامه همکاری برای خدمت رسانی به مهاجرین افغانستانی بازگشته به افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد