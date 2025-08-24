در پی سقوط ۱۰ پهپاد بر فراز بندر اوست-لوگا در نزدیکی سنت پترزبورگ، در یک ایستگاه فرآوری میعانات گازی حریق رخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر دروزدنکو، فرماندار استان لنینگراد، از انهدام ۱۰ فروند پهپاد در حریم هوایی بندر اوست-لوگا خبر داد و افزود که سقوط بقایای آنها باعث وقوع آتش‌سوزی در یک ایستگاه متعلق به شرکت «نوواتِک» تولیدکننده گاز طبیعی شده است.

فرماندار در بیانیه‌ای در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که آتش‌نشانان و نیرو‌های اضطراری در حال مهار آتش هستند و بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه تلفات جانی نداشته است.

گفتنی است که مجتمع شرکت «نوواتِک-اوست-لوگا» در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد. این مجتمع متشکل از یک بندر و یک کارخانه تقطیر میعانات گازی تثبیت‌شده است که در آن میعانات به نفتای سبک و سنگین، سوخت جت، سوخت دیزل و مازوت تبدیل می‌شود. این شرکت محصولات نفتی و میعانات گازی خود را از این بندر به بازار‌های بین‌المللی ارسال می‌کند.

در سال ۲۰۲۴، مجتمع اوست-لوگا ۷.۳۶۲ میلیون تن میعانات گازی تثبیت‌شده را فرآوری کرده است.

سپس امروز صبح، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته، ۹۵ فروند پهپاد اوکراینی را در حریم هوایی چند منطقه روسیه سرنگون کرده‌اند.

مقامات استان سامارا نیز گزارش دادند که پهپاد‌های مهاجم به یک تأسیسات صنعتی در شهر سیزران حمله کرده‌اند که در این حادثه هیچ تلفات یا آسیبی گزارش نشده است.

در شهر بریانسک نیز، به گفته الکساندر بوگوماز، فرماندار این استان، دو نفر در جریان حمله پهپاد‌های اوکراینی به یک خودروی غیرنظامی زخمی شدند.

منبع: آرتی

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنگ روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
وال استریت ژورنال:
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
رسانه آمریکایی: پنتاگون مانع حمله اوکراین به خاک روسیه شد
مرتس: مساله دستیابی به صلح در اوکراین چالش‌برانگیز است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد