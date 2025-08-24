باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - الکساندر دروزدنکو، فرماندار استان لنینگراد، از انهدام ۱۰ فروند پهپاد در حریم هوایی بندر اوست-لوگا خبر داد و افزود که سقوط بقایای آنها باعث وقوع آتش‌سوزی در یک ایستگاه متعلق به شرکت «نوواتِک» تولیدکننده گاز طبیعی شده است.

فرماندار در بیانیه‌ای در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که آتش‌نشانان و نیرو‌های اضطراری در حال مهار آتش هستند و بر اساس اطلاعات اولیه، این حادثه تلفات جانی نداشته است.

گفتنی است که مجتمع شرکت «نوواتِک-اوست-لوگا» در سال ۲۰۱۳ راه‌اندازی شد. این مجتمع متشکل از یک بندر و یک کارخانه تقطیر میعانات گازی تثبیت‌شده است که در آن میعانات به نفتای سبک و سنگین، سوخت جت، سوخت دیزل و مازوت تبدیل می‌شود. این شرکت محصولات نفتی و میعانات گازی خود را از این بندر به بازار‌های بین‌المللی ارسال می‌کند.

در سال ۲۰۲۴، مجتمع اوست-لوگا ۷.۳۶۲ میلیون تن میعانات گازی تثبیت‌شده را فرآوری کرده است.

سپس امروز صبح، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در طول شب گذشته، ۹۵ فروند پهپاد اوکراینی را در حریم هوایی چند منطقه روسیه سرنگون کرده‌اند.

مقامات استان سامارا نیز گزارش دادند که پهپاد‌های مهاجم به یک تأسیسات صنعتی در شهر سیزران حمله کرده‌اند که در این حادثه هیچ تلفات یا آسیبی گزارش نشده است.

در شهر بریانسک نیز، به گفته الکساندر بوگوماز، فرماندار این استان، دو نفر در جریان حمله پهپاد‌های اوکراینی به یک خودروی غیرنظامی زخمی شدند.

منبع: آرتی