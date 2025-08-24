باشگاه خبرنگاران جوان- سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که حضور پایگاههای گروههای شورشی در خاک افغانستان همچنان یک «نقطه دردناک» در تعاملات میان دو کشور و این مسئله بهگونه جدی بر روابط میان اسلامآباد و اداره طالبان تأثیر منفی گذاشته است.
شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت که پناهگاههای موجود در افغانستان که به گفته او میزبان افراد مسلح مخالف پاکستان اند، یکی از موانع کلان در مسیر گسترش همکاریهای دوجانبه محسوب میشود.
او تصریح کرده است که اسلامآباد تلاش دارد اداره طالبان را به پاسخگویی و اقدام در برابر آنچه وی «نگرانیهای امنیتی مشروع و ملموس پاکستان» خوانده، وادار سازد. به گفتۀ این مقام پاکستانی، تماسهای دوجانبه در این زمینه ادامه دارد.
این در حالی است که اداره طالبان بارها حضور گروههای معارض خارجی در خاک افغانستان را رد کرده، اما نگرانیها از فعالیت گروههایی چون تحریک طالبان پاکستان (TTP) در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان همچنان پابرجاست. مرز دیورند، که مورد منازعه میان دو طرف است، در سالهای اخیر شاهد افزایش خشونتها بوده است.