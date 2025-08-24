خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است

خانواده‌های اسیران اسرائیلی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به دروغ و فریب متهم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تظاهرکنندگان اسرائیلی شنبه شب به خیابان‌ها آمدند و خواستار توافق آتش‌بس برای بازگرداندن ۵۰ اسیر اسرائیلی باقی‌مانده در غزه شدند. اعضای خانواده اسیران می‌گویند بنیامین نتانیاهو به مردم دروغ گفته و آنها را فریب داده است.

آنها می‌گویند چارچوبی که روی میز است و حماس قبلاً با آن موافقت کرده است، باید توسط اسرائیل پذیرفته شود.

این اتفاق پس از یک هفته طولانی تظاهرات و اعتصابی که از روز یکشنبه آغاز شد و به دنبال آن تجمع عظیم نزدیک به نیم میلیون نفر درست در مرکز تل‌آویو برگزار شد، رخ می‌دهد.

پیش از این در روز شنبه، شاهد اعتراض شهروندان فلسطینی اسرائیل نیز بودیم، اما به دلیلی متفاوت. آنها خواستار آتش‌بس هستند، زیرا می‌خواهند شاهد پایان رنج مردم فلسطین در نوار غزه باشند.

آنها خواستار پایان جنگ، پایان بمباران، توقف محاصره و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه هستند.

منبع: الجزیره

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
خانواده اسرا بای کاری کنند که رزیم فلج شود
سر کار نروند .خیابانهای اصلی را ببندند
تا رزیم سقوط کند
ولی حامی این نسل کشی و جنایت جنگی در غزه و کشتن اسرا
زیر سر عجوز و سالخورده ترامپ و سفیر امریکا در سرزمینهای اشغالی
باید در سفارت امریکا .تطاهرات کنید و ترک نکنید تا ترامپ جنگ را خاتمه دهد...مقصر اصلی ترامپ است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
تازه فهمیدین ؟
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
همه کاره ترامپ است نه نتانیاهو ترامپ دستور میدهد حمله بکند یا نکند الان برای جهانیان آشکار شده جنگ جنگ ترامپ است نه نتانیاهو
۰
۳
پاسخ دادن
