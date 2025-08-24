خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - تظاهرکنندگان اسرائیلی شنبه شب به خیابانها آمدند و خواستار توافق آتشبس برای بازگرداندن ۵۰ اسیر اسرائیلی باقیمانده در غزه شدند. اعضای خانواده اسیران میگویند بنیامین نتانیاهو به مردم دروغ گفته و آنها را فریب داده است.
آنها میگویند چارچوبی که روی میز است و حماس قبلاً با آن موافقت کرده است، باید توسط اسرائیل پذیرفته شود.
این اتفاق پس از یک هفته طولانی تظاهرات و اعتصابی که از روز یکشنبه آغاز شد و به دنبال آن تجمع عظیم نزدیک به نیم میلیون نفر درست در مرکز تلآویو برگزار شد، رخ میدهد.
پیش از این در روز شنبه، شاهد اعتراض شهروندان فلسطینی اسرائیل نیز بودیم، اما به دلیلی متفاوت. آنها خواستار آتشبس هستند، زیرا میخواهند شاهد پایان رنج مردم فلسطین در نوار غزه باشند.
آنها خواستار پایان جنگ، پایان بمباران، توقف محاصره و اجازه ورود کمکهای بشردوستانه هستند.
منبع: الجزیره