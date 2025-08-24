تحقق رؤیای استاد فرشچیان پس از یک دهه

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مخبر دزفولی در گرامیداشت یاد استاد فقید، محمود فرشچیان، وی را شخصیتی جهانی و دلبسته به ایران و اهل بیت توصیف کرد و گفت: استاد فرشچیان تنها متعلق به خانواده خود یا حتی ملت ایران نبود، خدمات و نام او جهانی و آثارشان ابدی است، قرنها زمان میبرد تا چنین شخصیتهایی متولد شوند و اثری ماندگار در سطح جهان از خود به جای بگذارند.
استاد فرشچیان خود را خادم امام رضا (ع) میدانست
وی افزود: استاد فرشچیان به ایرانی و اهل بیتی بودن خود افتخار و این موضوع را بدون تعارف و نگرانی بیان میکرد، استاد، خود را خادم امام رضا (ع) میدانست و به پیشینه تمدنی و تاریخی ایران مباهات داشت، این نگاه عمیق در تمام تابلوها و آثارشان مشهود است؛ گویی کشور را بدون اهل بیت و اهل بیت را بدون ایران نمیدید و هیچ دوگانگی میان این دو دلبستگی در نگاهش وجود نداشت.
رئیس فرهنگستان علوم به روایت چگونگی شکلگیری دانشگاه استاد فرشچیان پرداخت و گفت: بیش از یک دهه قبل، زمانی که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، یکی از دوستان مشترک، گلهمندی استاد را به من منتقل کرد، آرزوی استاد این بود که تا در قید حیات است، بتواند هنرجویانی را تربیت کند تا هنر مینیاتور و دیگر هنرهایی که در حال فراموشی هستند از میان نرود.
مخبر ذزفولی ادامه داد: به یاد دارم اوایل دهه ۹۰ به منزل استاد رفتم، وقتی علاقه ما را برای پیگیری مدل استاد-شاگردی دید، با ناامیدی بستهای از مکاتبات خود با وزرای علوم دورههای مختلف از دهه ۷۰ را به ما نشان داد و گفت که این درخواست را بارها پیگیری کرده بود اما متأسفانه به در بسته خورده است.
وی افزود: از همان روز پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دادیم که فرآیند قانونمند کردن این دانشگاه بسیار طولانی و دشوار بود، پیشنویس اساسنامه را با کمک دوستان تدوین و برای استاد که در آمریکا بود، فرستادیم، وی نظرات اصلاحی خود را اعمال کرد، اما وقتی اساسنامه را به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بردیم، با مقاومتهای زیادی از سوی برخی افراد مواجه شدیم، استدلال آنها این بود که این مدل، نظام آموزش عالی کشور را که دارای ضوابط و آییننامههای مشخص است، بر هم میزند.
رئیس فرهنگستان علوم گفت: با وجود همه سختیها، پس از مدتی اساسنامه تصویب شد، جالب آنکه وقتی خبر را به استاد دادم، وی با فروتنی گفت که نام من را روی دانشگاه نگذارید و آن را دانشگاه هنرهای ایرانی بنامید، اما من و سایر اعضای شورا اصرار کردیم که این دانشگاه باید مزین به نام استاد فرشچیان باشد و این اتفاق افتاد.
دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به چالش انتخاب متولی برای دانشگاه اشاره کرد و گفت: نهادهایی مانند وزارت میراث فرهنگی، دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی برای پذیرش این مسئولیت ابراز تمایل کردند اما در ادامه همگی به دلایلی کنار کشیدند، تنها کسی که پای این کار ایستاد، آقای ولایتی بود که با همفکری وی، مقرر شد این دانشگاه در ساختار دانشگاه آزاد اسلامی شکل بگیرد.
حمایت شهید طهرانچی در تاسیس دانشگاه مزین به نام استاد فرشچیان
وی ضمن قدردانی از زحمات رئیس وقت دانشگاه آزاد، شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، گفت: باید از حمایتهای جدی شهید طهرانچی یاد کنم که با جدیت موضوع را پیگیری کرد، همین ساختمان فعلی دانشگاه، در آن زمان نیمهفعال و نابسامان بود که با تلاش این شهید انتخاب و پس از اصلاحات، مراسم افتتاحیه با حضور خود استاد فرشچیان برگزار شد.
مخبر دزفولی بزرگترین مانع نهایی را تصویب سرفصلهای درسی بر مبنای نظام استاد-شاگردی در شورای گسترش وزارت علوم دانست و خاطرنشان کرد: این فرآیند نیز نزدیک به ۲ سال به طول انجامید، اما سرانجام حدود ۲سال پیش، نظام استاد-شاگردی برای دانشگاه هنر استاد فرشچیان به تصویب رسید و آرزوی دیرینه این استاد پس از یک دوره مجاهدت طولانی محقق شد.
رئیس فرهنگستان علوم درگذشت استاد فرشچیان را ضایعهای بزرگ برای جامعه بشری و ملت ایران خواند و گفت: هرچند این استاد امروز در میان ما نیست، اما خوشبختانه شاگردان و همکارانشان کار را آغاز کردهاند و هنرهای فراموششده در حال پیگیری است، امیدواریم این مجموعه چه از نظر سختافزاری و چه نرمافزاری (استاد و دانشجو) در آینده شاهد یک تحول بزرگ باشد.
منبع: فرهنگستان علوم