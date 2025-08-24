نماینده جمهوری‌خواه مجلس آمریکا بار دیگر حمایت ایالات متحده از نسل‌کشی اسرائیل در غزه را مورد انتقاد قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوری‌خواه مجلس آمریکا بار دیگر حمایت ایالات متحده از نسل‌کشی اسرائیل در غزه را مورد انتقاد قرار داد.

این نماینده کنگره از جورجیا، متحد کلیدی ترامپ و حامی جنبش MAGA (به آمریکا عظمتی دوباره ببخشیم) خاطرنشان کرد که مالیات‌دهندگان آمریکایی سالانه ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی برای اسرائیل را تأمین مالی می‌کنند.

این بدان معناست که هر مالیات‌دهنده آمریکایی «در اقدامات نظامی اسرائیل مشارکت می‌کند». گرین نوشت: «من در مورد شما نمی‌دانم، اما من نمی‌خواهم برای نسل‌کشی در یک کشور خارجی علیه یک ملت خارجی برای یک جنگ خارجی که هیچ ارتباطی با آن نداشتم، هزینه بپردازم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ غزه ، حمایت نظامی
خبرهای مرتبط
طی جنگ غزه؛
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
گانتس خواهان سرنگونی دولت نتانیاهو شد
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
تعرفه‌های آمریکا کام قهوه خوران را تلخ کرد
سقوط پهپاد اوکراینی موجب آتش‌سوزی در یک نیروگاه برق هسته‌ای روسیه شد
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
جدال لفظی میان سرکردگان صهیونیست اوج گرفت
حماس استعفای وزرای هلندی را شجاعانه خواند
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
آخرین اخبار
۲۸۹ فلسطینی بر اثر گرسنگی جان باخته‌اند
دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق هستند
سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند
برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان
خدمات پستی اروپا حمل و نقل محموله‌های آمریکایی را متوقف می‌کنند
هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد
هر مالیات‌دهنده آمریکایی در اقدامات نظامی و نسل‌کشی اسرائیل مشارکت می‌کند
خانواده اسیران اسرائیلی: نتانیاهو دروغگو و فریبکار است
حمله پهپادی به تاسیسات گازی نوواتک؛ آتش‌سوزی نزدیک سنت پترزبورگ
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
حمله بن گویر به اظهارات گانتس درباره سرنگونی نتانیاهو
سندرز: ترامپ در حالی که نظاره‌گر قحطی غزه است، هیچ کاری نمی‌کند
رئیس جمهور کره جنوبی برای اولین دیدار حضوری با ترامپ به واشنگتن می‌رود
نروژ سیستم‌های دفاع هوایی در اختیار اوکراین قرار می‌دهد
ناتو بودجه جنگی خود را افزایش می‌دهد
حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان مانع تعامل کابل اسلام آباد است
بازگشت بیش از ۱۰۶ هزار مهاجر افغانستانی در ماه اوت
پیوند دل‌ها در حرم رضوی؛ مهاجران افغانستانی هم‌نوا با دلدادگان امام رضا(ع) + فیلم
مشهد میزبان ۳۵ هزار زائر خارجی در شهادت امام رئوف
مهاجرین نیازمند یک پناهگاه امن هستند
اعتراض ارمنی‌ها مقابل پایگاه ارتش روسیه
درخواست وکلای عرب برای رد نامزدی ترامپ برای جایزه صلح نوبل
زلنسکی به هند سفر می‌کند
پزشکان بدون مرز: وضعیت غزه قحطی‌زده «فراتر از فاجعه» است
شهر توریستی سانیا در چین با شدت گرفتن طوفان تعطیل شد
پنتاگون در حال تدوین طرح‌هایی برای استقرار نظامی در شیکاگو است
اوکراین طی شش هفته بیش از ۳۰۰۰ موشک هواپرتاب آمریکایی دریافت خواهد کرد
گاز ایران، کلید قفل ارمنستان: گامی برای بازآرایی ژئوپلیتیک
تار‌های نامرئی: رازداری نتانیاهو در قلب بحران
کره شمالی دو موشک جدید دفاع هوایی آزمایش کرد