باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارجوری تیلور گرین، نماینده جمهوریخواه مجلس آمریکا بار دیگر حمایت ایالات متحده از نسلکشی اسرائیل در غزه را مورد انتقاد قرار داد.
این نماینده کنگره از جورجیا، متحد کلیدی ترامپ و حامی جنبش MAGA (به آمریکا عظمتی دوباره ببخشیم) خاطرنشان کرد که مالیاتدهندگان آمریکایی سالانه ۳.۸ میلیارد دلار کمک نظامی برای اسرائیل را تأمین مالی میکنند.
این بدان معناست که هر مالیاتدهنده آمریکایی «در اقدامات نظامی اسرائیل مشارکت میکند». گرین نوشت: «من در مورد شما نمیدانم، اما من نمیخواهم برای نسلکشی در یک کشور خارجی علیه یک ملت خارجی برای یک جنگ خارجی که هیچ ارتباطی با آن نداشتم، هزینه بپردازم.»
منبع: الجزیره