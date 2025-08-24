باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ایران قدرتمندتر از همیشه؛ واشنگتن، لندن و تل‌آویو در رویای فروپاشی ایران + فیلم

مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا در مورد قدرت نظامی ایران‌ سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داگلاس مک گریگور، مشاور سابق وزارت دفاع آمریکا گفت: ایران با سرعت بسیار بالایی از جنگ اخیر در حال بهبود است. در واقع، من استدلال می‌کنم که دفاع هوایی و موشکی فضایی آن‌ها بسیار عالی است. زرادخانه موشکی ایران همچنان در حال گسترش است و فناوری آن بهبود یافته است. بنابراین، فکر می‌کنم از سرگیری جنگ برای اسرائیلی‌ها اشتباه بزرگی خواهد بود.

هیچ شواهدی نمی‌بینم که اسرائیل، ایالات متحده یا لندن به صلح و ثبات در منطقه علاقه‌مند باشند. آن‌ها همچنان به دنبال تقویت تجزیه منطقه هستند، یعنی دولت را برکنار کنند، جامعه را تکه‌تکه کنند، کشور را تقسیم کنند و در نهایت کنترل ذخایر نفت و گاز را به دست آورند.

 

 
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
لندنی های خائن این آرزو رو به گورستان بزرگ لندن خواهند برد
۰
۰
پاسخ دادن