طرح بحث ۳۰ درصد تلفات آب نوعی فرار از مسئولیت است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بحران کمآبی در ایران امسال بیش از هر زمان دیگری خود را نشان داده؛ کاهش بارشها، افت سطح آبهای زیرزمینی و محدودیتهای جدی در تأمین شرب و کشاورزی، زنگ خطر تازهای را به صدا درآورده است. در چنین شرایطی، اعلام رقم ۳۰ درصدی تلفات آب شهری اهمیتی ویژه پیدا میکند؛ چراکه بهروشنی نشان میدهد بخشی قابل توجه از منابع حیاتی کشور نه بهخاطر کمبود طبیعی، بلکه به دلیل فرسودگی شبکهها و ضعف در نگهداری از بین میرود. همین نکته است که واکنش حسین دهقانی سانیج، عضو شورای عالی آب، را معنادار میسازد. او با طرح پرسشهایی درباره مبنای این آمار و سرنوشت هزینههای دریافتی از مردم، معتقد است چنین اعدادی اگر بدون شفافیت مطرح شوند، بیش از آنکه راهحل ارائه دهند، به نوعی فرار از مسئولیت شبیهاند.
در ادامه حسین دهقانی سانیج، عضو شورای عالی آب، در واکنش به موضوع تلفات ۳۰ درصدی آب شهری گفت: از نگاه کارشناسی، سؤال این است که وزارت نیرو از چه زمانی به این رقم رسیده است و چرا تاکنون اقدامی نکرده و برنامههای در دست اقدام آنها چیست؟ چرا از پول آبی که دریافت میکنند برای تعمیر و نگهداری فکری نمیشود؟ مگر بخشی از پول آب نباید صرف تعمیر و نگهداری شود؟ چرا همیشه به دنبال بودجههای جدید هستیم؟ چند درصد خانههای تهران چنین مشکلی دارند و مربوط به چند سال ساخت هستند؟ به نظر میرسد طرح ۳۰ درصد نوعی فرار از مسئولیت است.
وی ادامه داد: نباید بحران را در تلفات نامشخص دنبال کنیم. بسیاری از درختان کهنسال تهران از همین تلفات آب استفاده میکنند. این تلفات در بالادست تهران، در پاییندست مورد استفاده قرار میگیرد.
دهقانی سانیج افزود: اگر تهران برای تأمین شرب از آب چاه استفاده میکند، شاید بخشی از این تلفات دوباره پمپاژ شده و مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس همین توضیحات، حسابداری آب شرب باید دقیقتر ارائه شود و عدد ۳۰ درصد در بستر حسابداری آب شرب مشخص گردد.