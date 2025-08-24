بازار کالا‌های اساسی در شهرستان میاندورود با تدابیر و پایش مداوم، در وضعیت پایدار قرار دارد و هیچ کمبودی مشاهده نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده – فاطمه عباسپور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود با همراهی معاون فنی این مدیریت، وضعیت موجودی، قیمت و روند دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی در سطح شهرستان را بررسی کردند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود با تأکید بر اهمیت نظارت مداوم بازار گفت: تأمین نیاز‌های مردم و دسترسی آسان به کالا‌های اساسی با قیمت مصوب، به ویژه در ایام تعطیل، از اولویت‌های اصلی ما است.

عباسپور افزود: تیم‌های بازرسی جهاد کشاورزی به صورت مستمر بر مراکز عرضه نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

او گفت:خوشبختانه با تدابیر و پایش مداوم، بازار کالا‌های اساسی در وضعیت پایدار قرار دارد و هیچ کمبودی مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی میاندورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع دهند.

برچسب ها: کالاهای اساسی ، تنظیم بازار
خبرهای مرتبط
تشدید نظارت بر بازار سیمان
تشدید نظارت بر بازار مرغ
ثبات بازار کالا‌های اساسی در بابل؛ آرامش در تأمین روغن، شکر و مرغ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیکر «مهرداد فلاحتگر» به بابل منتقل می شود
دستگیری سارق حرفه‌ای با ۲۰ فقره سرقت در بابل + فیلم
استمرار محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های شمال
ترافیک سنگین در خروجی‌های مازندران؛ کندوان یکطرفه شد
بازار تحت کنترل است؛ قیمت و موجودی کالا‌های اساسی رصد شد
آخرین اخبار
بازار تحت کنترل است؛ قیمت و موجودی کالا‌های اساسی رصد شد
ترافیک سنگین در خروجی‌های مازندران؛ کندوان یکطرفه شد
پیکر «مهرداد فلاحتگر» به بابل منتقل می شود
دستگیری سارق حرفه‌ای با ۲۰ فقره سرقت در بابل + فیلم
استمرار محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های شمال
ترافیک ۵ کیلومتری در محور کندوان و هراز/ کندوان مسدود خواهد شد
اطفای حریق در مراتع شهرستان نور
بهره برداری و آغاز به کار ۹۶ پروژه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران