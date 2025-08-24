باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده – فاطمه عباسپور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود با همراهی معاون فنی این مدیریت، وضعیت موجودی، قیمت و روند دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی در سطح شهرستان را بررسی کردند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود با تأکید بر اهمیت نظارت مداوم بازار گفت: تأمین نیاز‌های مردم و دسترسی آسان به کالا‌های اساسی با قیمت مصوب، به ویژه در ایام تعطیل، از اولویت‌های اصلی ما است.

عباسپور افزود: تیم‌های بازرسی جهاد کشاورزی به صورت مستمر بر مراکز عرضه نظارت خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

او گفت:خوشبختانه با تدابیر و پایش مداوم، بازار کالا‌های اساسی در وضعیت پایدار قرار دارد و هیچ کمبودی مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی میاندورود از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع دهند.