هند با موفقیت سامانه دفاع هوایی یکپارچه بومی خود را آزمایش کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هند با موفقیت سامانه یکپارچه سلاح دفاع هوایی (IADWS) را که به صورت بومی توسعه یافته، در سواحل اودیشا آزمایش کرد و بدین ترتیب دفاع چندلایه خود در برابر تهدید‌های هوایی را تقویت نمود.

وزارت دفاع هند روز شنبه اعلام کرد که این کشور با موفقیت اولین آزمایش پروازی سامانه یکپارچه سلاح دفاع هوایی (IADWS) را که به صورت بومی توسعه داده، در سواحل اودیشا انجام داد.

این آزمایشات در ساعت ۱۲:۳۰ بعدازظهر و سه و نیم ماه پس از «عملیات سندور» انجام شد. IADWS یک سامانه دفاعی چندلایه است که برای مقابله با تهدید‌های هوایی دشمن و محافظت از زیرساخت‌های حیاتی طراحی شده است.

این سامانه شامل موشک‌های سطح‌به‌هوای واکنش سریع، موشک‌های سامانه دفاع هوایی برد بسیار کوتاه (VSHORADS) و یک سامانه سلاح انرژی هدایت‌شده (DEW) مبتنی بر لیزر پرتوان می‌شود که همگی به صورت داخلی توسعه یافته‌اند.

«راجنات سینگ»، وزیر دفاع هند، به سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی (DRDO)و نیرو‌های مسلح و شرکای صنعتی درگیر در این پروژه را تبریک گفت.

سینگ در یک پست شبکه اجتماعی نوشت: «من به سازمان تحقیقات و توسعه دفاعی، نیرو‌های مسلح هند و صنعت برای توسعه موفقیت‌آمیز IADWS تبریک می‌گویم.»

وی افزود: «این آزمایش پروازی منحصر‌به‌فرد، قابلیت دفاع هوایی چندلایه کشورمان را اثبات کرده و قرار است دفاع منطقه‌ای تاسیسات مهم در برابر تهدید‌های هوایی دشمن را تقویت کند.»

منبع: تایمز هند