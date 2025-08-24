افتتاح اولین طرح نهضت توسعه عدالت و واحد تولیدی صنایع سلولزی در زرقان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امین سینایی مدیرکل نوسازی مدارس فارس گفت: اولین پروژه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در استان فارس در اغاز هفته دولت در شهر لپویی زرقان افتتاح شد.
او گفت: آموزشگاه زنده یاد محمود افسری با همت خانم خیر و همر و فرزندشان در زمینی به مساحت سه هزار متر مربع احداث شد.
مدیرکل نوسازی مدارس فارس گفت: اعتبار ساخت این اموزشگاه بالغ بر ۲۳۰ میلیارد ریال است که ۱۸۰ میلیارد ریال آن را خانواده خیر و مابقی از محل اعتبارات اداره کل نوسازی مدارس استان پرداخت تامین شده است.
سینایی گفت: این پروژه به متراژ ۷۷۰متر مربع و در ۸کلاس درس به همراه سالن اجتماعات، آزمایشگاه و کارگاه احداث شده است.
مدیرکل آموزش وپرورش استان فارس نیز در این مراسم گفت:حدود ۱۸۰دانش آموز دختر در دوره متوسطه اول تحصیلی در اول مهر در این مدرسه مشغول به تحصیل خواهند شد.
محسن کلاری گفت: قرار است در نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم در استان فارس بیش از ۴هزار کلاس درس در قالب ۶۵۰ اموزشگاه احداث شود.
افتتاح واحد تولیدی صنایع سلولزی در زرقان با سرمایهگذاری ۲۵۸۰ میلیارد ریال
همزمان با آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر واحد صنعتی تولید دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی (صنایع سلولزی) در شهرستان زرقان با حضورحسینعلی امیری استاندار فارس، جعفر قادری نماینده مردم شریف شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، کریم مجرب مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، سعید نظری فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان و سرمایهگذاران بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید.
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به شعار هفته دولت امسال ۱۲ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع؛ (دولت در کنار مردم) گفت: این پروژه با سرمایهگذاری ۲۵۸۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرا شده و برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
مجرب افزود: این واحد تولیدی ظرفیت تولید سالانه ۴ هزار تن محصولات بهداشتی از جمله دستمال کاغذی را دارد.
مدیرکل صمت استان فارس افتتاح این پروژه را گامی مهم در تحقق رونق تولید، اشتغالزایی، جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی منطقه عنوان کرد و تأکید نمود که دولت با سیاستهای تسهیلگرایانه، زمینه مناسبی برای فعالیت سرمایهگذاران فراهم کرده است.
او اظهار داشت: این طرح بخشی از برنامههای توسعه صنعتی استان فارس است که در هفته دولت سال جاری شاهد افتتاح ۳۶ پروژه صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری بیش از ۳۰۶ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۴۸۵ نفر بوده است.
مدیرکل صمت فارس اضافه کرد: این پروژهها نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید داخلی و تحقق اهداف اقتصادی پایدار و سرمایه گذاری برای تولید، اجرای فرمان ابلاغی مقام معظم رهبری را دارند.
مجرب در پایان افزود: افتتاح این واحد صنعتی، نمادی از همکاری موفق دولت و بخش خصوصی در جهت توسعه پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات است.