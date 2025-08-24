سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد و در نهایت برای نجات خود، همانند گذشته به دولت آمریکا پناه برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در گفت‌و‌گویی، ابعاد مختلف جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تبیین کرد و اظهار داشت: ناکامی‌های دشمن در دستیابی به اهداف مورد نظرش طی جنگ تحمیلی اخیر، برای همگان آشکار شده است.

سردار طلایی‌نیک در این زمینه گفت: دشمن صهیونیستی برای تجزیه ایران، آسیب‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تضعیف قدرت ملی ما این جنگ را به کشورمان تحمیل کرد، اما سرانجام ناکام‌تر و ناامیدتر از گذشته، برای توقف جنگ التماس کرد و در نهایت برای نجات خود، همانند گذشته به دولت آمریکا پناه برد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکست دشمن را برآورد نادرست از تبعات جنگ دانست و افزود: دشمن، آسیب‌های گسترده نظامی، امنیتی، اقتصادی، زیربنایی و سیاسی به خود را در برآوردهایش در جنگ تحمیلی اخیر محاسبه نکرده بود، این محاسبه غلط نه‌تنها موجب ناکامی او در رسیدن به اهدافش شد، بلکه هزینه‌های سنگینی را برای او رقم زد و ضربات سهمگینی به زیرساخت‌ها و سازوکار‌های نظامی رژیم منحوس صهیونیستی وارد شد.

سردار طلایی‌نیک در بخش دیگری از سخنانش به جنگ رسانه‌ای دشمن پس از توقف عملیات نظامی اشاره و بیان کرد: هرچند عملیات نظامی متوقف شده، اما جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن متوقف نشده است. دشمن برای سرپوش گذاشتن بر ناامیدی‌ها و ناکامی‌های داخلی خود، به جنگ روانی و فشارهای سیاسی به‌شدت ادامه می‌دهد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه و آحاد مردم باید در مقابله با جنگ رسانه‌ای و روانی همانند قبل و بعد از جنگ تحمیلی، هوشمندانه و هوشیارتر از گذشته عمل کنند.

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، رژیم صهیونیستی ، سردار طلایی نیک
خبرهای مرتبط
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
اعتراف بی‌بی‌سی: قدرت موشکی ایران باعث درخواست آتش بس اسرائیل شد + فیلم
طی جنگ غزه؛
۷۸ افسر و سرباز اسرائیلی در اثر آتش خودی یا حوادث عملیاتی کشته شده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۹
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۰۲ شهريور ۱۴۰۴
بهتر است یک حمله پیش دستانه به رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش کرده و برای همیشه با هدف قراردادن مراکز حساسش برای همیشه این رژیم رک نابود کنید و الا او دوباره در پی حمله است
۲
۲
پاسخ دادن
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم، مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
پیام تسلیت قالیباف در پی رحلت آیت‌الله مقدس خیابانی
آخرین اخبار
پیام تسلیت قالیباف در پی رحلت آیت‌الله مقدس خیابانی
رهبر معظم انقلاب: سپر پولادین اتحاد مردم، مسئولان و نیروهای مسلح نباید خدشه‌دار شود
اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند
سردار طلایی نیک: رژیم صهیونی برای توقف جنگ التماس کرد
توهم «اسرائیل بزرگ» خطری وجودی و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی
پیوند عمیق میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح، ضامن تحقق ایران قوی است
شریعتمداری: مذاکره معنایی جز تسلیم ندارد
یمنی‌ها هنوز قابلیت‌های جدید را رونمایی نکرده‌اند / حزب‌الله انگشتش روی ماشه است
یکی از اهداف مکانیسم ماشه فشار اقتصادی به کشورمان است/ با تهدید جنگ میخواهند بازار ایران را معطل نگه دارند
در تمام مجوز‌های هیئت علمی حداقل ۲۰ درصد ظرفیت باید به نخبگان اختصاص یابد
تنها عامل بازدارنده در برابر دشمن صهیونیستی، سلاح مقاومت است/صهیون ها به چیزی جز نابودی حزب الله راضی نمیشوند
پیام تبریک وزیر دفاع به تیم المپیاد نجوم اخترفیزیک ایران
قفقاز نقشی حیاتی در آینده قدرت جهانی دارد
عراقچی: از خرمشهر تا جنگ ۱۲ روزه، پزشکان همواره پناه مردم بوده‌اند
پیام پزشکیان به مناسبت روز پزشک