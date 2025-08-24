استاندار آذربایجان شرقی با تشریح ظرفیت‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری و روابط خارجی گفت:این استان می‌تواند شتاب دهنده توسعه روابط ایران و ترکیه باشد. 

باشگاه خبرنگاران جوان-بهرام سرمست در دیدار خداحافظی چتین تانر سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز با وی روابط دو کشور ایران و ترکیه را استراتژیک و مهم خواند و با اشاره به هدف گذاری ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات تجاری بین دو کشور گفت: اگر چه این هدف گذاری با توجه به فراز و نشیب‌های بسیار و تحریم‌های ظالمانه آمریکا تاکنون تحقق پیدا نکرده، اما عوامل مهمی وجود دارند که می‌توانند این هدف را تحقق بخشند.
 
وی همجواری جغرافیایی، اشتراکات تاریخی و فرهنگی و زیرساخت‌های ترانزیتی را از جمله این عوامل دانست و اضافه کرد: اراده متقابل دو کشور برای توسعه روابط همواره وجود داشته است، مخصوصاً بعد از روی کار آمدن دولت دکتر پزشکیان که سیاست ایشان توسعه روابط با کشور‌های همسایه و مسلمان است.
 
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: علاوه بر اشتراکات کلان دو کشور، عوامل شتاب دهنده‌ای در استان ما وجود دارند که می‌توانند به توسعه و تعمیق روابط دو جانبه کمک‌کنند.
 
وی خاطرنشان کرد: در کنار بحث‌های اقتصادی و تجاری اشتراکات فرهنگی هم می‌تواند به تحکیم و توسعه روابط ایران و ترکیه کمک کند. 
 
سرمست با قدردانی از زحمات و تلاش‌های چتین تانر در مدت تصدی مسئولیت سرکنسولگری جمهوری ترکیه در تبریز ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها برای توسعه روابط ایران و ترکیه در ادامه ماموریت‌های وی نیز استمرار یابد. 
 
چتین تانر سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز هم که ماموریت وی در روز‌های آتی خاتمه می‌یابد از همکاری‌ها و مساعدت‌های استاندار آذربایجان شرقی و همچنین میزبانی مردم مهمان‌نواز تبریز تشکر کرد.

