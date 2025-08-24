مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کیفیت نامطلوب اینترنت کاربران در منازل، غالباً ناشی از تداخلات شبکه وای‌فای در ساختمان‌های پرتراکم شهری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد اکبری مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در شبکه اجتماعی نوشت: بخشی از نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت در منازل به دلیل تداخل Wi-Fi‌ها در مجتمع‌های مسکونی و یا نقاط پرتراکم شهری است.

وی افزود: در بسیاری از کشورها، اپراتور‌ها با ارائه خدمات Managed Wi-Fi این مشکل را حل کرده‌اند.

مدیر عاملی زیرساخت با توصیه به اپراتور‌ها گفت: مودم‌های هوشمند و سرویس‌های Wi-Fi مدیریت‌شده ارائه دهید و کاربران نیز از مودم‌های نسل جدید (Wi-Fi ۶/۶E) و یا باند ۵ گیگاهرتز استفاده کنند.

اکبری همچنین در ادامه گفت: دعوت به استفاده از مودم پیشرفته و باند مناسب فقط توصیه به کاربر نیست، چون بالای ۷۰٪ اینترنت دنیا از طریق Wi-Fi مصرف میشود. مدیریت تداخل Wi-Fi در دنیا بخشی از برنامه‌های راهبردی اپراتور‌ها برای بهبود کیفیت تجربه اینترنت است و باید در ایران هم جدی گرفته شود.

