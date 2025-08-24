باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ماجرای روحانی ترکیه‌ای که خودش را ایرانی جا زد تا در دفاع مقدس شرکت کند + فیلم

یک روحانی اهل کشور ترکیه ماجرای ورودش به ایران و ایرانی معرفی کردن خودش برای حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را روایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شیخ «بایرام دالکا» روحانی اهل کشور ترکیه است که در برنامه «ثریا» ماجرای حضورش در جبهه های دفاع مقدس و ایرانی جا زدن خودش را روایت می کند.

