\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u06cc\u062e \u00ab\u0628\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0645 \u062f\u0627\u0644\u06a9\u0627\u00bb \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0647\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u062b\u0631\u06cc\u0627\u00bb \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631\u0634 \u062f\u0631 \u062c\u0628\u0647\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0648 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0627 \u0632\u062f\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f.\n