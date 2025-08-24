افتتاح قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان در هفته دولت

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبداللهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه پروژههای شاخص این اداره کل در حوزههای مختلف عمرانی و زیربنایی آماده افتتاح و اماده آغاز عملیات اجرایی هستند، گفت: در بخش حملونقل، قطعه هفتم آزادراه شیراز – اصفهان به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال افتتاح خواهد شد. همچنین عملیات اجرایی قطعه ٨آزادراه شیراز – اصفهان به طول ١٢کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد ریال آغاز میشود.
او افزود: در همین ایام، عملیات اجرایی تقاطـع غیرهمسطح اتصال آزادراه شیراز – اصفهان به بزرگراه شیراز – سپیدان با اعتباری بیش از ۵ هزار میلیارد ریال آغاز میشود.
عبداللهی گفت: همچنین بهرهبرداری از ۸۹ کیلومتر پروژههای بزرگراهی و راه اصلی با اعتباری بیش از ۴۲ هزار میلیارد ریال افتتاح میشود و آغاز عملیات اجرایی ۱۱۵ کیلومتر راههای اصلی و بزرگراهی با اعتباری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه به حوزه مسکن اشاره کرد: در هفته دولت امسال، ۴ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در مناطق شهری و روستایی افتتاح و عملیات اجرایی ۱۰ هزار واحد دیگر آغاز میشود.
او همچنین، از آغاز آماده سازی عملیات اجرایی شهرک جدید وصال به مساحت ۳۶۰ هکتار خبر داد
عبداللهی درباره پروژههای بازآفرینی شهری نیز اظهار داشت: پروژه بزرگ بازآفرینی شهری نیکان بهعنوان یکی از مهمترین طرحهای بازآفرینی کشور، با مساحت ۴۴ هزار متر مربع و ارزشی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد. علاوه بر این، دو سالن ورزشی با مساحت ۳۵۵۰ متر مربع و اعتباری بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال در شهرهای شیراز و جهرم افتتاح خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس متذکر شد: عملیات اجرایی پروژههای بازآفرینی شهری و توسعه فضاهای شهری در هفت شهر استان با اعتباری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال نیز کلید میخورد.
او همچنین به طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها اشاره کرد و گفت: در این راستا ۱۲ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین تخصیص یافته و همچنین ۶۹۰۷ قطعه زمین به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تخصیص و واگذار میشود
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در پایان تأکید کرد: این مجموعه پروژهها با حضور سرکار خانم دکتر فرزانه صادق، وزیرمحترم راه و شهرسازی و جناب اقای دکتر امیری استاندارمحترم فارس همزمان با هفته دولت در استان فارس افتتاح و به بهره برداری میرسند وتعدادی نیز عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.