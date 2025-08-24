باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به ترافیک سنگین در خروجی‌های استان، گفت: در محور کندوان محدوده مرزن‌آباد، سه کیلومتر توقف خودرو‌ها ثبت شده و طبق هماهنگی با پلیس راه کشور، مسیر جنوب به شمال این محور از ساعت ۱۰ صبح امروز یک‌شنبه مسدود شده است.

او افزود: پس از تخلیه بار ترافیکی، این محور حدود ساعت ۱۳ به‌صورت یک‌طرفه به سمت تهران باز خواهد شد.

سرهنگ عبادی با اشاره به وضعیت محور هراز، گفت: ترافیک در مسیر شمال به جنوب این محور در مقاطع مختلف، به‌ویژه محدوده‌های تونل سپاسد، چلاو، گزنک تا آب‌اسک، سنگین گزارش شده است. همچنین در مسیر برگشت، در محدوده چلاو ترافیک نیمه‌سنگین وجود دارد و مأموران پلیس در محل حضور دارند و تردد را مدیریت می‌کنند.

او درباره محور سوادکوه نیز افزود: ترافیک در این محور پرحجم است، اما تنها در محدوده خروجی شهر پل‌سفید ایستایی مقطعی مشاهده می‌شود. در حال حاضر محدودیتی برای تردد در این محور اعمال نشده، اما در صورت افزایش بار ترافیکی، ممنوعیت تردد خودرو‌های کشنده از شمال به جنوب اجرا خواهد شد.

عبادی در پایان توصیه کرد: رانندگان با توجه به حجم بالای سفر‌های برگشتی و ترافیک سنگین در محور‌های مواصلاتی، زمان بازگشت خود را مدیریت کرده و از شتاب‌زدگی پرهیز کنند و با صبر و حوصله رانندگی کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران