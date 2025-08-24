مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان

روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان در رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفتمین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا، نمایندگان کشورمان در روز نخست دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر و در بخش دقت در خط آتش ایستادند.

در پایان رقابت‌های بخش دقت  هانیه رستمیان ۲۸۷ امتیاز، گلنوش سبقت الهی ۲۸۵ امتیاز و سامیه یاسی ۲۷۲ امتیاز را ثبت کردند. نمایندگان کشورمان فردا در بخش سرعت در خط آتش قرار می‌گیرند. مجموع امتیاز بخش دقت و سرعت، فینالیست‌ها را مشخص خواهد کرد.

 هدایت تیم ملی تپانچه کشورمان را مریم سلطانی به عنوان سرمربی و مصطفی منتظر علیه به عنوان مربی بر عهده دارند.

 تاکنون کاروان ایران ۳ مدال برنز در رده سنی بزرگسالان و یک طلا، چهار نقره و سه برنز در رده سنی نوجوانان و در مجموع ۱۱ مدال کسب کرده است.

منبع: فدراسیون تیراندازی

برچسب ها: مسابقات تیراندازی ، تیم تپانچه
