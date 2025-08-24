نایب رئیس اتحادیه لاستیک و روغن موتور گفت:رانندگان و مصرف کنندگان هر نوع روغن موتوری را نخرند و هر نوع برندی که به نظر شکیل می‌آید یا مضروب شده داخل ظرف‌های شکیل قرار گرفته، استفاده نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا عباس‌آبادی دانشور، نایب رئیس اتحادیه لاستیک و روغن موتور در خصوص نحوه نظارت بر توزیع‌کنندگان روغن یا تعویض‌کنندگان روغن خودرو اظهار داشت: مردم عزیز باید توجه داشته باشند به واحدهای صنفی که پروانه و جواز دارند. ا مراجعه کنند یا هر جایی که یک ویژن شکیل ایجاد کرده یا برای خودش یک راه‌سازی کرده، مراجعه نکنند. 

وی ادامه داد: واحدهای صنفی از فیلترها عبور کرده و راستی آزمایی شده‌اند و اینها جواز اخذ کرده‌اند. بنابراین به نفع مردم است که به این واحدهای صنفی معتبر که از اتحادیه‌ها جواز دارند مراجعه کنند. 

وی ادامه داد: مشخصا دنبال برندی باشند که تا الان به آنها جواب داده است. برندهای جدید ممکن است که در آنها تقلب صورت گرفته باشد و ممکن است که فقط ظاهرسازی شده باشند. 

نایب رئیس اتحادیه لاستیک و روغن موتور توضیح داد:  بنابراین ما از طرف به تمام اعضای خود اطلاع‌رسانی جمعی کردیم که به واحدهای صنفی معتبر و دارای پروانه کسب مراجعه کنند تا خدای نکرده در چالش افراد سودجو جهت اخذ روغن تقلبی نیفتند.

 

