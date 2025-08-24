فصل اول مسابقه تلویزیونی «دونقطه» پس از ۶۰ قسمت رقابت پرهیجان میان نوجوانان دختر پسر علاقه‌مند به زبان و ادبیات فارسی از سراسر کشور، این هفته به چهار قسمت پایانی خود می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل اول مسابقه تلویزیونی «دونقطه» پس از ۶۰ قسمت رقابت پرهیجان میان نوجوانان دختر پسر علاقه‌مند به زبان و ادبیات فارسی از سراسر کشور، این هفته به چهار قسمت پایانی خود می‌رسد. رده‌بندی دختران و پسران و همچنین مسابقات نهایی این رقابت‌ها از چهارم تا هفتم شهریور، هر روز حوالی ساعت ۱۷ و ۲۲:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد. گروه‌های راه یافته به مراحل نهایی بعد از طی کردن ۴ مرحله به نقطه سرنوشت‌ساز تعیین برترین‌ها رسیدند.

«دونقطه» در قالبی متفاوت از سایر مسابقات حوزه زبان و ادبیات فارسی، تلاش کرده با ایجاد شور و نشاط و هیجان در میان نوجوانان، مسیر یادگیری مفاهیم ادبی و زبانی را برای مخاطبان تلویزیون جذاب‌تر کند.

فصل اول این مسابقه با حضور ۳۲ گروه دختران و ۳۲ گروه پسران از سراسر کشور و اجرای نیما کرمی تهیه شده و اکنون به مرحله حساس تعیین برترین‌ها رسیده است.

«دو نقطه» که محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان است، که توانسته در قالبی نوین و متفاوت از سایر مسابقات حوزه ادبیات و زبان فارسی جایگاه ویژه میان مخاطبان کسب کند.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، ادبیات فارسی
خبرهای مرتبط
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
سری دوم مسابقه «خانه» با اجرای امیرمحمد زند از شبکه یک سیما
سامورایی‌ها چگونه با زبان فارسی آشنا شدند؟
قصه «مهمان‌کُشی» به سر می‌رسد؛ پخش ۲ قسمت از پشت صحنه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
زیارت از ارکان مهم شیعه است
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
آخرین اخبار
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
زیارت از ارکان مهم شیعه است
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
راه‌اندازی طرح «مسجد برقرار»؛ بازگشایی تمام‌وقت ۷۰۰ مسجد در تهران
اطلاعیه روابط‌عمومی رسانه ملی در واکنش به انتشار بیانیه اخیر منسوب به جبهه اصلاحات
معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک
رقابت‌های نهمین جشنواره مستند از اوایل مهر آغاز می‌شود
پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد
حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند
نقد سینما مانند فیزیوپاتولوژی است
یادواره شهدای «لاله‌خیز» برگزار می‌شود