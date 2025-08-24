«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو

باشگاه خبرنگاران جوان - فصل اول مسابقه تلویزیونی «دونقطه» پس از ۶۰ قسمت رقابت پرهیجان میان نوجوانان دختر پسر علاقه‌مند به زبان و ادبیات فارسی از سراسر کشور، این هفته به چهار قسمت پایانی خود می‌رسد. رده‌بندی دختران و پسران و همچنین مسابقات نهایی این رقابت‌ها از چهارم تا هفتم شهریور، هر روز حوالی ساعت ۱۷ و ۲۲:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد. گروه‌های راه یافته به مراحل نهایی بعد از طی کردن ۴ مرحله به نقطه سرنوشت‌ساز تعیین برترین‌ها رسیدند.

«دونقطه» در قالبی متفاوت از سایر مسابقات حوزه زبان و ادبیات فارسی، تلاش کرده با ایجاد شور و نشاط و هیجان در میان نوجوانان، مسیر یادگیری مفاهیم ادبی و زبانی را برای مخاطبان تلویزیون جذاب‌تر کند.

فصل اول این مسابقه با حضور ۳۲ گروه دختران و ۳۲ گروه پسران از سراسر کشور و اجرای نیما کرمی تهیه شده و اکنون به مرحله حساس تعیین برترین‌ها رسیده است.

«دو نقطه» که محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو سیما به تهیه‌کنندگی مجید ظریف و سیدمحمد صفدری و کارگردانی محمد پورصباغیان است، که توانسته در قالبی نوین و متفاوت از سایر مسابقات حوزه ادبیات و زبان فارسی جایگاه ویژه میان مخاطبان کسب کند.