برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» از دوشنبه ۳ شهریور بار دیگر به جدول پخش شبکه دو بازمی‌گردد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» از دوشنبه ۳ شهریور بار دیگر به جدول پخش شبکه دو بازمی‌گردد و هر هفته، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۷ صبح، همراه و میزبان دوباره خانواده‌های ایرانی خواهد بود.

این برنامه که تلاش دارد صبحی متفاوت و پرنشاط را برای مخاطبان رقم بزند؛ با اجرای المیرا شریفی‌مقدم، وحید رونقی، مجید یحیایی و فاطمه افشاریان تلاشی است برای آغاز روزی پُرانرژی همراه با گفت‌و‌گو‌های صمیمی و موضوعات کاربردی.

«صبحانه ایرانی» محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو، به تهیه‌کنندگی امیرعلی آزادی و کارگردانی میثم دانش با رویکردی تعاملی تلاش دارد تا مخاطب را فراتر از یک بیننده صرف، به همراه و شریک برنامه تبدیل کند.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، صبحانه ایرانی
خبرهای مرتبط
قصه «مهمان‌کُشی» به سر می‌رسد؛ پخش ۲ قسمت از پشت صحنه
سری دوم مسابقه «خانه» با اجرای امیرمحمد زند از شبکه یک سیما
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
زیارت از ارکان مهم شیعه است
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
آخرین اخبار
بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو
«دونقطه» در نقطه جوش مسابقات نهایی فصل اول روی آنتن شبکه دو
زیارت از ارکان مهم شیعه است
مهرداد فلاحتگر درگذشت
سلام زائران خارجی به «بچه‌های امام رضا (ع)»
۶۰ درصد زوار خارجی امام رضا (ع) عرب‌زبان هستند
ده‌نمکی: برای «اخراجی‌های ۴» در حال مذاکره هستیم
راه‌اندازی طرح «مسجد برقرار»؛ بازگشایی تمام‌وقت ۷۰۰ مسجد در تهران
اطلاعیه روابط‌عمومی رسانه ملی در واکنش به انتشار بیانیه اخیر منسوب به جبهه اصلاحات
معرفی نسخه نفیس کتاب ابن سینا در روز پزشک
رقابت‌های نهمین جشنواره مستند از اوایل مهر آغاز می‌شود
پژمان بازغی رئیس انجمن بازیگران سینما شد
حدود ۳ میلیون مخاطب در مرداد به سینما رفتند
نقد سینما مانند فیزیوپاتولوژی است
یادواره شهدای «لاله‌خیز» برگزار می‌شود