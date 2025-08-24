بازگشت «صبحانه ایرانی» به آنتن شبکه دو

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه صبحگاهی «صبحانه ایرانی» از دوشنبه ۳ شهریور بار دیگر به جدول پخش شبکه دو بازمیگردد و هر هفته، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۷ صبح، همراه و میزبان دوباره خانوادههای ایرانی خواهد بود.
این برنامه که تلاش دارد صبحی متفاوت و پرنشاط را برای مخاطبان رقم بزند؛ با اجرای المیرا شریفیمقدم، وحید رونقی، مجید یحیایی و فاطمه افشاریان تلاشی است برای آغاز روزی پُرانرژی همراه با گفتوگوهای صمیمی و موضوعات کاربردی.
«صبحانه ایرانی» محصول گروه اجتماعی اقتصادی شبکه دو، به تهیهکنندگی امیرعلی آزادی و کارگردانی میثم دانش با رویکردی تعاملی تلاش دارد تا مخاطب را فراتر از یک بیننده صرف، به همراه و شریک برنامه تبدیل کند.