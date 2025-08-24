باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اپراتورهای پستی در سراسر اروپا از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، اتریش، سوئد، ایتالیا، اسپانیا و هلند پس از لغو معافیت مالیاتی طولانی مدت واردات کالاهای کمارزش توسط دولت ترامپ، به فهرست رو به رشد کشورهایی پیوستهاند که حمل و نقل بستههای پستی به ایالات متحده را به حالت تعلیق درآوردهاند.
از ۲۹ آگوست (۷ شهریور)، ایالات متحده قانون «de minimis» را که اجازه ورود بستههای با ارزش کمتر از ۸۰۰ دلار را بدون عوارض گمرکی و با حداقل تشریفات اداری به این کشور میداد، به حالت تعلیق در میآورد.
این تغییر به این معنی است که اکثر بستههای تجاری مشمول تعرفه خواهند شد، اقدامی که باعث تعلیق گسترده خدمات در سراسر جهان شده است. نامهها، اسناد و هدایای زیر ۱۰۰ دلار بین افراد خصوصی همچنان بدون عوارض گمرکی باقی خواهند ماند.
شرکتهای Deutsche Post و DHL Parcel Germany آلمان اعلام کردند که از ۲۲ آگوست (۳۱ مرداد) پذیرش بستههای مشتریان تجاری به ایالات متحده را متوقف خواهند کرد و دلیل آن را «سوالات حل نشده» در مورد الزامات دادههای گمرکی و نحوه جمعآوری عوارض عنوان کردند.
شرکت DHL در بیانیهای میگوید: «سوالات کلیدی همچنان حل نشده باقی ماندهاند، به ویژه در مورد اینکه چگونه و توسط چه کسی عوارض گمرکی در آینده جمعآوری خواهد شد، چه دادههای اضافی مورد نیاز خواهد بود و چگونه دادهها به گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده منتقل خواهد شد.»
شرکت La Poste فرانسه نیز اعلام کرد که اکثر محمولهها را به حالت تعلیق درآورده و گفته است که «هیچ زمانی به اپراتورهای پستی داده نشده است تا خود را سازماندهی کنند» و تغییرات لازم را «برای رعایت قوانین جدید» ایجاد کنند. این شرکت اعلام کرد که فقط هدایای زیر ۱۰۰ دلار که بین افراد خصوصی رد و بدل میشوند، همچنان تحویل داده خواهند شد.
شرکت پست سلطنتی انگلیس هم اعلام کرد که از روز سهشنبه خدمات صادراتی خود به ایالات متحده را برای مشاغل متوقف خواهد کرد، در حالی که اپراتور ملی پست اتریش تأیید کرد که به دلیل عدم اطمینان در مورد رویههای جدید ترخیص گمرکی، ارسال محمولهها را از ۲۶ آگوست (۴ شهریور) متوقف خواهد کرد.
پستنورد، که در سوئد و سایر کشورهای شمال اروپا فعالیت میکند، اعلام کرد که به دلایل مشابه، تحویل محمولهها به ایالات متحده و پورتوریکو را به حالت تعلیق در میآورد.
شرکتهای پستی در چندین کشور آسیا و اقیانوسیه از جمله نیوزیلند (NZ Post)، کره جنوبی (Korea Post) و استرالیا (Australia Post، برای محمولههای ترانزیتی) نیز اعلام کردهاند که ارسال محمولهها به ایالات متحده را پیش از اجرای قوانین جدید متوقف خواهند کرد.
منبع: آناتولی