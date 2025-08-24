پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی

باشگاه خبرنگاران جوان - امامعلی حبیبی نابغه کشتی آزاد جهان بعد از ۵۳ روز بستری در بیمارستان شهید یحیی‌نژاد بابل و بیمارستان شفا ساری صبح امروز در بیمارستان رازی قائم شهر درگذشت.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی درگذشت قهرمان نامدار ورزش ایران را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

درگذشت ورزشکار نامدار، امامعلی حبیبی، برای ورزش ایران فراتر از فقدان یک قهرمان است؛ او نقطه آغاز تاریخ زرین ورزش کشور در المپیک بود و با مدال طلای بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، راهی را گشود که نسل‌های پس از او با افتخار پیمودند.

زنده‌یاد امامعلی حبیبی، تجسم عزم و خودباوری قهرمانی بود که با اراده و سخت‌کوشی، نام ایران را بر بلندای ورزش جهان نشاند. منش انسانی، فروتنی و صلابت او همچون افتخارات ورزشی‌اش ماندگار شد.

امروز جامعه ورزش ایران یکی از استوارترین ستون‌های خود را از دست داد، اما یاد و نام او در حافظه ملی ما خاموش نخواهد شد.

این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آن قهرمان و پهلوان، به جامعه کشتی و به مردم قدرشناس ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای ایشان آمرزش و آرامش ابدی مسئلت دارم.