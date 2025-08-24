پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی

در پی درگذشت مرد تاریخ‌ساز کشتی ایران وزیر ورزش و جوانان پیام تسلیتی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امامعلی حبیبی نابغه کشتی آزاد جهان بعد از ۵۳ روز بستری در بیمارستان شهید یحیی‌نژاد بابل و بیمارستان شفا ساری صبح امروز در بیمارستان رازی قائم شهر درگذشت.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی درگذشت قهرمان نامدار ورزش ایران را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

درگذشت ورزشکار نامدار، امامعلی حبیبی، برای ورزش ایران فراتر از فقدان یک قهرمان است؛ او نقطه آغاز تاریخ زرین ورزش کشور در المپیک بود و با مدال طلای بازی‌های المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، راهی را گشود که نسل‌های پس از او با افتخار پیمودند.

زنده‌یاد امامعلی حبیبی، تجسم عزم و خودباوری قهرمانی بود که با اراده و سخت‌کوشی، نام ایران را بر بلندای ورزش جهان نشاند. منش انسانی، فروتنی و صلابت او همچون افتخارات ورزشی‌اش ماندگار شد.

امروز جامعه ورزش ایران یکی از استوارترین ستون‌های خود را از دست داد، اما یاد و نام او در حافظه ملی ما خاموش نخواهد شد.

این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم آن قهرمان و پهلوان، به جامعه کشتی و به مردم قدرشناس ایران تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند برای ایشان آمرزش و آرامش ابدی مسئلت دارم.

برچسب ها: امامعلی حبیبی ، احمد دنیامالی ، پیام تسلیت
خبرهای مرتبط
امامعلی حبیبی درگذشت
تقوی: کمپ تمرینی والیبال در ورزشگاه آزادی ساخته می‌شود
برگزاری نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
امامعلی حبیبی درگذشت
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
آخرین اخبار
سرمربی استقلال خوزستان: امیدوارم تمام بازی‌های لیگ با VAR برگزار شود
تراکتور یک بازیکن مشهور دیگر جذب کرد
پیام تسلیت وزیر ورزش در پی درگذشت امامعلی حبیبی
مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا؛ پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان
اعلام اسامی تیم داوری در روز نخست از هفته دوم لیگ برتر فوتبال
امامعلی حبیبی درگذشت
فلیک: از بازی لوانته باید درس بگیریم
مربی آلمانی پرسپولیس به ایران رسید
پرسپولیس، پیرترین تیم ایران
داداش زاده: شانس در بازی پرسپولیس و سپاهان تاثیر دارد/ رفتن درویش بهتر از ماندنش است
والیبال فرانسه با ترکیبی قدرتمند به دنبال نخستین طلای جهانی
اعتبار بسکتبال ایران با برنز کاپ آسیا برگشت/ خیلی سرخورده و تحقیر شده بودیم
بارسلونا از همین آغاز فصل کامبک زدن را آغاز کرد/ اتلتیکو مادرید باز هم در لالیگا پیروز نشد
شکست میلان و پیروزی رم در هفته اول سری آ ایتالیا
کارزار اخراج درویش به ۳۲ هزار امضا رسید
بمب استقلال در لیگ بسکتبال؛ کاپیتان ملی به جمع آبی‌ها آمد
اطلاعیه باشگاه پرسپولیس در خصوص شایعات منتشر شده پیرامون رابطه کاپیتان‌های تیم با سرژ اوریه
آرسنال ۵ - ۰ لیدز یونایتد/ توپخانه توپچی‌ها با روشن شدن ماشین گلزنی سوئدی به راه افتاد
ساسولو ۰ - ۲ ناپولی/ اسکات و کوین، زوج جدید و مخوف کونته + فیلم
فهرست بازیکنان سرشناس ایرانی که تیم ندارند + عکس
کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان/ یک طلا و یک نقره برای ایران
مهدی طارمی از فهرست اینتر کنار گذاشته شد
ستاره ۷۵ میلیون یورویی آرسنال رونمایی شد
شروع افتضاح تن‌هاخ روی نیمکت لورکوزن/ پیروزی اینتراخت و شکست اشتوتگارت
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان قهرمانی جهان؛ طلا بر گردن فرنگی‌کار ایران
رقابت‌های کشتی فرنگی جوانان قهرمانی جهان؛ یک فرنگی‌کار ایرانی در فینال
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
مایکل اونینگ، بامداد در تهران
تمدید یک‌ماهه معافیت سهرابیان
منچسترسیتی ۰ - ۲ تاتنهام/ خرید دوناروما، اولین وظیفه پپ بعد از نخستین شکست فصل + فیلم