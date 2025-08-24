باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: آمارها حاکی از آن است که صادرات محصولات کشاورزی رشد ۱۰ درصدی اتفاق افتاده که این افزایش راندمان و رشد تولید نیازمند توجه خاصی در بخش اعتبارات است.

به گفته وی، با توجه به رشد تولید و در راستای امنیت غذایی نیاز است که قیمت خرید تضمینی مناسب باشد و نهاده ها به موقع تامین شود تا به رشد پایدار دست یابیم‌.

هاشمی ادامه داد: دولت و حاکمیت باید عزم خود را جزم کند تا به رشد و توسعه پایدار برسیم، اما متاسفانه توجهی به اجرای قانون نمی شود که براین اساس به اهداف برنامه نمی رسیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال نزدیک ۷۰ درصد مزارع دیم گندم از بین رفت که بیمه فراگیر پرخطر کردند که ۸۰ درصد کشاورزان گندمکار دنبال دریافت خسارت هستند، از این رو باید به طور کامل اعتبارات به صندوق بیمه تخصیص یابد تا خسارت پرداخت شود.