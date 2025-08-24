برگزاری تظاهرات گسترده در استرالیا در حمایت از فلسطینیان

هزاران استرالیایی روز یکشنبه به تظاهرات طرفداران فلسطین در حمایت از غزه پیوستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - هزاران استرالیایی روز یکشنبه به تظاهرات طرفداران فلسطین در حمایت از غزه پیوستند. این تظاهرات همچنین در پیوند با روابط تیره بین اسرائیل و استرالیا پس از تصمیم دولت چپ‌میانه برای  به رسمیت شناختن دولت فلسطین برگزار شد.

«گروه اقدام فلسطین» اعلام کرد که روز یکشنبه بیش از ۴۰ اعتراض در سراسر استرالیا برگزار شد که شامل مشارکت گسترده مردم در پایتخت‌های ایالتی سیدنی، بریزبن و ملبورن بود. این گروه اعلام کرد حدود ۳۵۰٬۰۰۰ نفر در سراسر استرالیا در این تجمعات حضور یافتند که از این تعداد حدود ۵۰٬۰۰۰ نفر در بریزبن بودند، البته پلیس تعداد حاضرین در بریزبن را نزدیک به ۱۰٬۰۰۰ نفر تخمین زد. پلیس برای اندازه جمعیت در سیدنی و ملبورن تخمینی ارائه نداد.

در سیدنی، «جاش لیز»، یکی از برگزارکنندگان، گفت استرالیایی‌ها آمده‌اند تا «پایان به این نسل‌کشی در غزه را مطالبه کنند و از دولت خود بخواهند که علیه اسرائیل تحریم اعمال کند». معترضان که بسیاری از آنها پرچم فلسطین در دست داشتند، شعار «فلسطین آزاد» سر می‌دادند.

«الکس ریوچین»، یکی از مدیران عامل اجرایی شورای اجرایی یهودیان استرالیا (نهاد فراگیر برای یهودیان استرالیا)، به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت که این تظاهرات «یک محیط ناامن ایجاد می‌کند و نباید اتفاق بیفتد.»

این اعتراضات پس از آن صورت می‌گیرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هفته گذشته حملات شخصی خود به همتای استرالیایی خود، آنتونی آلبانیز، را به دلیل تصمیم دولت او برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین تشدید کرد.

روابط دیپلماتیک بین استرالیا و اسرائیل پس از آن تیره شد که دولت آلبانیز اعلام کرد به صورت مشروط حاکمیت دولت فلسطین را به رسمیت می‌شناسد؛ اقدامی مشابه با حرکت‌های فرانسه، بریتانیا و کانادا.

این اعلامیه که در ۱۱ اوت منتشر شد، چند روز پس از آن صورت گرفت که ده‌ها هزار نفر در سراسر پل مشهور بندرگاه سیدنی راهپیمایی کرده و خواستار صلح و ارسال کمک به غزه شدند. اسرائیل نزدیک به دو سال پیش تهاجم خود به غزه را آغاز نمود.

مقامات فلسطینی می‌گویند این درگیری جان بیش از ۶۰٬۰۰۰ نفر را در غزه گرفته است، در حالی که سازمان‌های بشردوستانه می‌گویند کمبود غذا به قحطی گسترده منجر شده است.

منبع: رویترز

