شناسایی ۲۰ مورد ابتلا به تب دنگی در بندرعباس

یحیی میرزاده روز یکشنبه دوم شهریور در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس پایشهای انجامشده، ۲۰ مورد ابتلا به تب دنگی در بندرعباس گزارش شده و خوشبختانه تاکنون هیچ مورد مرگومیر ناشی از این بیماری در استان به ثبت نرسیده است.
وی با اشاره به خطر پشه آئدس بهعنوان ناقل اصلی این بیماری افزود: تنها راه مؤثر برای مقابله با تب دنگی، حذف محلهای تخمریزی پشه از جمله آبهای راکد کولرهای آبی، زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده و چالههای آسانسور است.
میرزاده ادامه داد: عملیات سمپاشی و مهپاشی در مناطق آلوده در حال اجراست و همکاری شهروندان در رعایت توصیههای بهداشتی برای کنترل این شرایط ضروری است.
او با بیان اینکه تب دنگی از طریق تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمیشود و تنها راه انتقال آن، نیش پشه آلوده است، اظهار کرد: علائم بیماری شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و بروز جوشهای پوستی است و در صورت مشاهده این علائم، افراد باید فوراً به مراکز درمانی مراجعه کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر اینکه درمان قطعی برای تب دنگی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مراقبتهای حمایتی از جمله استراحت، مصرف مایعات و استفاده از داروهای تببر مانند استامینوفن توصیه میشود و در موارد شدید، بستری و مراقبت ویژه ضرورت دارد.
