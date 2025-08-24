سازمان جهانی بهداشت: بیش از ۱۵ هزار بیمار در غزه نیاز به تخلیه فوری پزشکی دارند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تدروس آدهانوم گیبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت، نسبت به وخامت اوضاع بهداشتی در نوار غزه هشدار داد و اشاره کرد که بیش از ۱۵،۶۰۰ بیمار نیاز به تخلیه فوری پزشکی برای دریافت مراقبت‌های تخصصی دارند.

گیبریسوس تأکید کرد که در میان بیمارانی که نیاز به تخلیه فوری از این منطقه دارند، ۳،۸۰۰ کودک وجود دارند که به مراقبت‌های نجات‌بخش زندگی نیازمندند.

وی بار‌ها از جامعه بین‌المللی خواسته است تا عملیات تخلیه را افزایش داده و ورود کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب‌دیده را تسهیل کند، و هشدار داده است که ادامه درگیری‌ها جان هزاران غیرنظامی را تهدید می‌کند.

او افزود: آتش‌بس در غزه به یک ضرورت فوری برای نجات جان‌ها و ارائه مراقبت‌های پزشکی فوری به بیماران تبدیل شده است، و بر اهمیت همکاری بین‌المللی برای کاهش رنج غیرنظامیان در این منطقه تأکید کرد.

وزارت بهداشت غزه روز شنبه نیز اعلام کرد که تلفات جنگ اسرائیل بر نوار غزه از هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ تاکنون به ۶۲،۶۲۲ کشته و ۱۵۷،۶۷۳ مجروح افزایش یافته است.

علاوه بر این، بیمارستان‌های نوار غزه در ۲۴ ساعت گذشته ۸ مورد مرگ جدید ناشی از قحطی و سوءتغذیه ثبت کرده‌اند که در میان آنان دو کودک نیز وجود دارند.

بیمارستان‌های غزه در آستانه فروپاشی قرار دارند؛ بحران سوءتغذیه تشدید می‌شود

به گفته یک امدادگر، بیمارستان‌های نوار غزه در آستانه فروپاشی کامل قرار دارند، زیرا قحطی در حال بدتر شدن است و نوزادان و کودکان از جمله شدیدترین قربانیان این وضعیت هستند.

«هانا آلکوک» از سازمان «کمک‌های پزشکی برای فلسطینیان» می‌گوید: «تفاوت آشکار واقعاً در تعداد نوزادان، کودکان خردسال... است که در نتیجه سوءتغذیه به لبه مرگ چسبیده‌اند، یا به دلیل عدم دریافت مکمل‌ها و حمایت‌های غذایی لازم توسط زنان باردار در دوران بارداری، با آسیب‌های مادرزادی متولد می‌شوند.»

وی گفت بخش‌های مراقبت‌های ویژه کودکان و نوزادان «مملو از کودکانی با سوءتغذیه شدید و تهدیدکننده زندگی هستند» و دیگر جایی برای درمان مجروحان حاصل از بمباران‌ها، تیراندازی‌ها، توپ‌باران و حملات پهپادی باقی نمانده است.

او افزود: «از یک سو، با ازدحام عظیم در اتاق‌های اورژانس مواجهیم که افراد روی زمین درمان می‌شوند.»

«در موارد دیگر، یک کودک مبتلا به سوءتغذیه روی تخت دراز کشیده و سه کودک دیگر با مجروحیت روی زمین در نزدیکی او هستند و در بسیاری موارد، یک جسد در نزدیکی آنها قرار دارد، زیرا سردخانه پر شده است.»

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که «سیستم طبقه‌بندی یکپارچه امنیت غذایی» (IPC) مورد حمایت سازمان ملل، به طور رسمی قحطی در غزه را اعلام کرد و تخمین زد که هم‌اکنون بیش از نیم میلیون نفر در شرایط قحطی به سر می‌برند.

منبع: الجزیره