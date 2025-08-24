دادستان‌های ویژه کره جنوبی به دنبال بازداشت نخست وزیر سابق، هان به دلیل بحران حکومت نظامی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی دادستانی کره جنوبی روز یکشنبه گفت دادستان‌های ویژه کره جنوبی که در حال بررسی بحران حکومت نظامی این کشور در ماه دسامبر هستند، درخواستی را به دادگاه برای بازداشت نخست وزیر سابق هان داک-سو ارائه کرده‌اند.

تیم مشاور ویژه چو یون سوک، که وظیفه بررسی شرایطی را که منجر به دوره کوتاه حکومت نظامی در کره جنوبی شد، بر عهده داشت، روز یکشنبه دادخواستی را به دادگاه برای دستگیری نخست وزیر سابق هان داک سو ارائه کرد.

در این دادخواست، این تیم هان را به کمک به رئیس جمهور وقت یون سوک یول برای اعمال حکومت نظامی در بحبوحه تهدید ادعایی کره شمالی متهم کرد.

اخیراً، همسر یون، بانوی اول سابق کیم کئون هی به اتهام کلاهبرداری مالی دستگیر شد.

این در حالی است که یون سوک یول، رئیس جمهور سابق کره جنوبی از ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) به اتهام تلاش برای اعمال حکومت نظامی در اواخر سال ۲۰۲۴ در بازداشت به سر می‌برد.

یون و همسرش همچنین  متهم هستند که در ازای معرفی یک نامزد خاص به مجلس، نظرسنجی‌های رایگان از یک دلال سیاسی دریافت کرده‌اند.

