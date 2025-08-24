باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان بهعنوان یکی از قطبهای بالقوه کشاورزی کشور، سالهاست با چالشهایی، چون کمبود زیرساختهای آبیاری نوین، نبود صنایع تبدیلی کافی، و مهاجرت روستاییان روبهرو بوده است.
افتتاح این طرحها که دامنهای از آبیاری تحت فشار، احداث گلخانهها، تجهیز مزارع، تا واحدهای صنایع تبدیلی و دامپروری را شامل میشود میتواند بهمثابه خون تازهای در رگهای اقتصاد روستایی این استان جاری شود.
تزریق ۲۰۰ میلیارد تومان برای شکوفایی بخش سبز
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در استان ۳۳ طرح با اعتباری بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم ۱۰۹ نفر و غیر مستقیم ۲۶۸ نفر در هفته دولت به بهره برداری میرسند.
صیادی رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در آستانه فرارسیدن هفته دولت امروز در جمع خبرنگاران گفت: در ده زیر مجموعه فعالیتها و پروژههایی در حوزه کشاورزی وجود دارد که در هفته دولت افتتاح میشوند.
صیادی افزود: در حوزه آب و خاک برای بهسازی کانالهای آب بر، بهسازی قنوات ها، ایجاد بندهای خاکی ث و آبیاری تحت فشار ۱۰ طرح افتتاح میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان اظهار کرد: بیش از ۱۴۳۰ خانوار از طرحهای افتتاح شده بهرهمند شده و فعالیتهای زیرساختی استفاده میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در هفته دولت ۴ طرح حوزه دام و طیور شامل پرواربندیها افتتاح میشوند.
صیادی افزود: در صنایع تبدیلی شامل خوراک دام و آبزیان و طیور، سردخانهها است و یک میلیون تن استان ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی دارد.
وی بیان کرد: ۷ پروژه آبخیزداری و آبخوان داری نیز در هفته دولت افتتاح میشود.
افتتاح پروژههای کشاورزی در لرستان؛ جهش تولید یا آزمون تازه؟
وقتی زمینهای لرستان با سیستمهای نوین آبیاری تجهیز میشوند، یعنی بحران آب دیگر یک تهدید فلجکننده نخواهد بود بلکه میتوان آن را به فرصتی برای بهبود راندمان تبدیل کرد. وقتی گلخانههای مدرن جایگزین کشاورزی سنتی میشوند، کشاورز لرستانی به بازارهای پایدارتر، تولید چهار فصل و درآمد مطمئنتر دست مییابد.
بُعد اجتماعی این افتتاحها کمتر از بُعد اقتصادی آن نیست. ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم در روستاها میتواند روند مهاجرت معکوس را تقویت کند. جوانانی که به امید کار به حاشیه شهرها رفتهاند، با چشمانداز روشنی از بازگشت به زادگاه خود روبهرو خواهند شد. افزون بر آن، زنان روستایی که در بسیاری از فعالیتهای کشاورزی و صنایع دستی نقشی محوری دارند، میتوانند سهم بیشتری در توسعه محلی داشته باشند.
نفس تازه کشاورزی لرستان با افتتاح طرحهای جدید
اما باید واقعبین بود: افتتاح طرحها تنها آغاز راه است. استمرار موفقیت آنها نیازمند سیاستهای حمایتی در زمینه بازاررسانی محصولات، تأمین نهادهها، آموزشهای تخصصی و سرمایهگذاری در صنایع تکمیلی است. بدون این پشتوانهها، بیم آن میرود که بخشی از ظرفیتها مغفول بماند.
لرستان با این پروژهها گام بزرگی برداشته است؛ گامی که اگر با برنامهریزی دقیق، مشارکت مردم و پیگیری مستمر مسئولان همراه شود، میتواند این استان را به الگویی از توسعه پایدار کشاورزی در کشور بدل سازد. افتتاح امروز، آغاز فردایی است که در آن لرستان نه فقط انبار غله و محصولات کشاورزی، بلکه الگوی نوین کشاورزی دانشبنیان ایران باشد.