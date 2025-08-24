پنج پروژه اساسی در حوزه آب شیرین کن در سطح کشور در حال انجام است+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - هاشم امین، مدیرعامل آبفا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اقداماتی که وزارت نیرو در یک دهه گذشته جهت تأمین آب شرب و بهداشت به ویژه در نوار ساحلی کشور پیگیری کرده است، گفت: استفاده از صنعت شیرینسازی آب یکی از این اقدامات کلیدی بوده است.
وی افزود: تا امروز حدود ششصد و پنجاه هزار متر مکعب در شبانهروز سامانه آب شیرین کن در استانهای بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان احداث کردهایم و برخی از نقاط کشور نیز به صورت پراکنده در حال توسعه این سامانهها هستند.
امین به پنج پروژه اساسی در حوزه آب شیرین کن در سطح کشور اشاره کرد و گفت: این پروژهها در نواحی جنوبی و ساحلی کشور و همچنین نوار مرکزی و شرقی کشور در حال انجام است. بخشی از این پروژهها، همانطور که عزیزان میدانند، به بهرهبرداری رسیده است؛ به عنوان مثال در استانهای هرمزگان، کرمان، یزد و اصفهان به بهرهبرداری رسیده است.
او ادامه داد: انشاءالله پروژههای دیگری نیز در حال انجام هستند. رویکرد این پروژهها تأمین آب برای صنعت است و به تبع آن، ما از آب شیرینشده برای حوزه شرب نیز استفاده خواهیم کرد، به ویژه در مناطقی که منابع آب زیرزمینی محدود داریم.
مدیرعامل آبفا در پایان تصریح کرد: در یک سال اخیر، ما سه سامانه آب شیرین کن در حال اجرا داریم و علاوه بر این، پنج سامانه آب شیرین کن بزرگ دیگر نیز در حال توسعه است. انشاءالله با اجرای این پروژهها، تحول بسیار خوبی در تأمین آب صنعت و نقاطی که در حوزه شرب دچار چالش هستند، ایجاد خواهد شد.