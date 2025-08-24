باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منیر البرش، مدیر وزارت بهداشت نوار غزه در مصاحبه با الجزیره درباره بحران قحطی جاری که این منطقه را فرا گرفته است، صحبت کرد.

او گفت: ۲۸۹ نفر، از جمله ۱۱۵ کودک، بر اثر گرسنگی در غزه جان باختند. ما درباره قحطی در حال از دست دادن زمان هستیم زیرا واکنش بشردوستانه به آن باید گسترده باشد.

منیر البرش افزود: جلوگیری اشغالگران از دسترسی ساکنان به مراقبت‌های بهداشتی، نقض غیرقابل تحملی است. هشت فلسطینی، از جمله یک کودک، در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل کمبود غذا جان باخته‌اند.

منبع: الجزیره