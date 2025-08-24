پلیس راه اعلام کرد: استفاده از کمربند ایمنی تا ۶۰ درصد مصدومیت‌های ناشی از تصادفات را کاهش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس راه اعلام کرد: همزمان با افزایش سفرها، احتمال وقوع تصادفات هم بیشتر می‌شود و تنها با همکاری و هوشیاری رانندگان می‌توان از حوادث جلوگیری کرد.

برنامه‌ریزی قبل از سفر بسیار مهم است. رانندگان باید زمان حرکت، محل‌های استراحت و ساعت رسیدن به مقصد را مشخص کنند و همین روند را برای بازگشت نیز رعایت کنند.

بر اساس یافته‌های علمی، استفاده از کمربند ایمنی احتمال آسیب‌دیدگی را تا ۶۰ درصد کاهش می‌دهد. لازم است تمام سرنشینان، حتی در صندلی عقب، حتماً از کمربند استفاده کنند.

«عدم توجه به جلو» یکی از عوامل اصلی تصادفات است، از رانندگان خواستاریم در حین رانندگی از استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، استعمال دخانیات و هرگونه رفتار حواس‌پرت‌کننده پرهیز کنند.

سرعت مطمئنه را رعایت کنید، هر دو ساعت رانندگی دست‌کم ۱۵ دقیقه توقف و استراحت داشته باشید و در صورت احساس خستگی یا خواب‌آلودگی خودرو را به محل امن هدایت کنید.

پیش از سفر، خودرو را از نظر فنی بررسی و هرگونه نقص را برطرف کنید. در صورت نیاز به کمک، رانندگان می‌توانند با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند. همکاران پلیس به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمات‌رسانی به مسافران هستند.

