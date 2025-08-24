باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - زهره مظاهری، مسئول فروش سیستم هاب درمان بیمه مرکزی در برنامه رادیو اقتصادی گفت: پروژه هاب درمان در راستای پروژه ملی نسخ الکترونیک آغاز شده است که از سال ۱۴۰۰ به طور جدی کلید خورد. در این راستا، بیمههای پایه دفترچهها را حذف کرده و به سمت الکترونیکی شدن خدمات پیش رفتهاند. از سال ۱۴۰۱، بیمههای تکمیلی نیز به این چرخه پیوستند و اکنون تمام شرکتهای بیمه قابلیت دریافت و رسیدگی به دادههای الکترونیکی تولید شده در مراکز درمانی، شامل نسخهنویسی و نسخهپیچی، را به واسطه وزارت بهداشت دارند.
مظاهری با اشاره به موفقیتهای سال گذشته افزود: ما در حوزه دارو ۱۰۰ درصد دادههای الکترونیکی که به ما ارسال شد را پردازش کرده و رسیدگی کردیم. همچنین، ۲۰ درصد مواردی که هیچگونه مغایرتی نداشتند، بدون نیاز به دریافت کاغذ پرداخت کردیم. این رقم در قسمت پارا کلینیک حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد است.
وی در ادامه به چالشهای موجود در اتصال مراکز درمانی اشاره کرد و گفت: این موضوع در حوزه اختیارات وزارت بهداشت است. چالش اصلی ما در این سه سال، حل مشکلاتی است که مردم را از کاغذ بازی و طولانی شدن فرآیندها رها کند. مشکل اصلی در این است که دادههایی که در مراکز درمانی تولید میشود، با اقلامی که به بیمهشدگان تحویل داده میشود، مغایرت دارد. فاکتوری که صادر میشود، مبلغ و تعداد اقلام کمتری نسبت به آنچه به صورت الکترونیک به بیمه تکمیلی ارسال میشود، دارد.
مظاهری ادامه داد: برای تضمین حقوق بیمهشدگان، مجبوریم از آنها بخواهیم فاکتورها را به ما ارائه دهند تا مبلغ واقعی پرداخت شود. این مسئله به این دلیل است که مراکز درمانی تنها اقلامی را وارد میکنند که تحت پوشش بیمه پایه هستند، در حالی که ممکن است بیمه تکمیلی وظیفه پوشش آن اقلام را داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پرداختها به مراکز درمانی با تعویق صورت میگیرد و این موضوع بر چرخش دادهها تأثیر میگذارد. پنل تامین اجتماعی تنها دادههایی را وارد میکند که بعداً میخواهد از تامین اجتماعی پول خود را دریافت کند، بدون اینکه به دادههای واقعی فاکتور اهمیت دهد.