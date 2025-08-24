مشاهده دو قلاده پلنگ در ارتفاعات فیروزکوه

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، گفت: در پی اجرای طرح‌های احیا و بازسازی آبشخور‌ها در بلندترین ارتفاعات مناطق، محیط بانان سرمحیط بانی منطقه انز‌ها از دو قلاده پلنگ به صورت مستقیم تصویربرداری کردند.

بر اساس گزارش حفاظت محیط زیست استان تهران، وی افزود: ثبت حضور این گونه ارزشمند، نشانگر سلامت و غنای زیستگاه‌های طبیعی فیروزکوه است و پیش از این نیز محیط بانان در گشت و پایش مکرر موفق به مشاهده و تصویربرداری از پلنگ در این شهرستان شده بودند.

عباس نژاد در پایان تاکید کرد: حفاظت از زیستگاه‌ها و تأمین امنیت حیات وحش، مهم‌ترین اولویت یگان حفاظت محیط زیست استان است و استمرار حضور گونه هایی، چون پلنگ، حاصل تلاش و هم افزایی نیرو‌های اجرایی و همکاری جوامع محلی به شمار می‌رود.

منبع: اداره کل محیط زیست استان تهران