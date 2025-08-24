باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اکثریت قریب به اتفاق شهروندان فنلاندی از مشارکت کشورشان در ارائه تضمینهای امنیتی پس از جنگ به اوکراین، از جمله اعزام نیرو به این کشور، حمایت میکنند. در مقابل، اکثر لهستانیها با مشارکت در یک گروه حافظ صلح مخالفند.
این موضوع در نظرسنجیهایی که در فنلاند به سفارش مجله «ایلتالهتی» و در لهستان توسط مؤسسه «اس دبلیو ریسرچ» برای نشریه «ژچپوسپولیتا» انجام شد، مشهود است.
فنلاند
از پاسخدهندگان فنلاندی این سؤال پرسیده شد: آیا شما از مشارکت فنلاند به عنوان یک دولت در هرگونه تضمین امنیتی که ممکن است به اوکراین ارائه شود، حمایت میکنید؟
بر اساس این نظرسنجی، ۶۷درصد از تضمینهای امنیتی حمایت میکنند، در حالی که تنها ۱۰درصد مخالف هستند. ۲۳درصد از پاسخدهندگان مردد بودند.
سپس از پاسخدهندگان خواسته شد از بین چهار گزینه، تمام انواع تضمینهای امنیتی که مایلند فنلاند ارائه دهد را انتخاب کنند. نتایج به گونهای پردازش شد که شامل گروه ۱۰درصدی مخالف تضمینهای امنیتی نیز بشود.
۶۸درصد از پاسخدهندگان مایل به اعزام سرباز به اوکراین هستند، اما برای نقشهای غیررزمی. ۶۳درصد از کمک تسلیحاتی حمایت میکنند و ۶۰درصد نیز از کمکهای غیرتسلیحاتی حمایت کردند.
در همین حال، سهم بسیار کمتری از پاسخدهندگان، یعنی ۱۹درصد، از اعزام سرباز برای مأموریتهای رزمی حمایت کردند.
حمایت از تضمینهای امنیتی برای اوکراین تقریباً به طور یکسان بین حامیان احزاب مختلف سیاسی در فنلاند توزیع شده است.
لهستان
از پاسخدهندگان لهستانی این سؤال پرسیده شد: اگر نیروهای حافظ صلح در اوکراین مستقر شوند، آیا باید شامل سربازان لهستانی باشند؟
۱۷.۳درصد از پاسخدهندگان به این سؤال پاسخ «آری» دادند. ۶۱.۱درصد پاسخ «خیر» دادند. ۲۱.۶درصد از پاسخدهندگان نظری در این مورد نداشتند.
مردان (۶۴درصد) تا حدودی بیش از زنان (۵۹درصد) با مشارکت لهستان در یک مأموریت احتمالی حافظ صلح مخالف هستند. این دیدگاه بیشتر میان جوانترین پاسخدهندگان (۶۹درصد) و ساکنان شهرهای با جمعیت ۲۰٬۰۰۰ نفر یا کمتر (۷۰درصد) بیان شده است.
این موضع عمومی در لهستان با سیاست ثابت دولت این کشور همسو است که معتقد است لهستان اولویتهای دیگری از جمله «دفاع از جناح شرقی ناتو» دارد. در عین حال، لهستان میتواند زیرساخت و لجستیک برای یک مأموریت احتمالی حافظ صلح فراهم کند.
منبع: میلیتری