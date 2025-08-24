دستگیری شکارچیان غیرمجاز در سرخه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده نسترن حسن آبادی - امیر ضیائیان، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان‌های سمنان و سرخه گفت:مأمورین یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان سرخه – واحد افتر – با همکاری دو نفر از قرق‌بانان قرق اختصاصی جاشلوبار، موفق به دستگیری یک گروه شکارچی غیرمجاز و سابقه‌دار در منطقه شکار ممنوع خنار حوالی روستای اروانه شدند.

وی افزود: در این عملیات از متخلفان لاشه تازه شکار شده یک رأس میش وحشی و یک عدد پوکه سلاح جنگی کلاشینکف کشف و ضبط گردید. دو نفر از متهمین بنا به دستور مقام محترم قضایی بازداشت و نفر سوم که از محل متواری شده بود شناسایی و دستور قضایی جهت دستگیری وی صادر شد.

ضیائیان با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: حفاظت از حیات‌وحش و زیستگاه‌های طبیعی یک وظیفه همگانی است و یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان با جدیت و بدون اغماض با متخلفان و شکارچیان غیرمجاز برخورد خواهد کرد.