همایش پیاده‌روی عاشقان امام رضا (ع) همزمان با آخرین روز ماه صفر در مسیر ۳۰ کیلومتری روستای مرزی شاهرخت شهرستان زیرکوه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - برای پانزدهمین سال متوالی ‌قشرهای مختلف مردم در سالروز شهادت امام رضا (ع) مسیر ۳۰ کیلومتری شهر حاجی آباد مرکز شهرستان زیرکوه تا امامزاده سعدالله بن موسی الکاظم (ع) روستای شاهرخت را پیاده طی کردند.

در این پیاده‌روی کاروان‌هایی از شهر حاجی آباد و مناطق اطراف که از کاروان پیاده رضوی جا ماندند، حضور داشتند.

مواکب نیز در مسیر پیاده روی به سمت آستان امامزاده سعد الله بن موسی الکاظم (ع) برپا شد و از دلدادگان رضوی پذیرایی کردند.

 

مراسم پیاده‌روی عاشقان امام رضا (ع) یکی از سنت‌های دیرینه مردم منطقه زیرکوه و قاینات است که در سال‌های اخیر با جمعیت بیشتر و پررنگ‌تر از گذشته برگزار می‌شود و مراسم امروز به طور زنده از شبکه خاوران و شبکه خبر ۲ نیز پخش شد.

مردم سراسر خراسان جنوبی امروز سوگوار شهادت امام رئوف هستند و مرزنشینان بخش درح و روستاهای مرزی لانو نیز با اجتماع باشکوه به عزاداری پرداختند.

همچنین جمع زیادی از مردم این استان طی روزهای اخیر پیاده یا با خودرو به مشهد رفتند و در مراسم عزاداری حرم مطهر رضوی شرکت کردند.

زیرکوه یکی از چهار شهرستان خراسان جنوبی در مجاورت کشور افغانستان است که تا بیرجند ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد.

برچسب ها: پیاده روی حرم ، شهادت امام رضا
