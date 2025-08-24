باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان با موقعیت کوهستانی، جغرافیای خاص و قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی غرب کشور، سال‌هاست با چالش حوادث رانندگی روبه‌روست.

این استان که جاده‌هایش به‌ویژه در محور‌های خرم‌آباد – پلدختر، خرم‌آباد – بروجرد، و مسیر‌های روستایی کوهستانی شهرت دارند، همواره یکی از نقاط پرخطر کشور در زمینه‌ی تصادفات جاده‌ای محسوب می‌شود.

وقوع ۵۲ حادثه در مردادماه در جاده‌های لرستان

غلامرضا علی‌محمدی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان امروز گفت: امدادگران هلال‌احمر لرستان در مردادماه ۱۴۰۴ با حضور به‌موقع در صحنه ۵۲ حادثه، توانستند ۶۲ مصدوم را یاری رسانده و بار دیگر جلوه‌ای از تعهد و فداکاری خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: در مردادماه سال جاری مجموعاً ۵۲ مورد حادثه در سطح استان به وقوع پیوسته است که در این حوادث ۶۲ نفر مصدوم شدند. از این تعداد، ۲۲ نفر توسط امدادگران به مراکز درمانی انتقال داده شدند و ۵ نفر نیز با تلاش تیم‌های نجات از شرایط دشوار رهاسازی شدند.

علی محمدی بیان کرد: در این مدت، ۶۲ تیم عملیاتی متشکل از ۲۰۲ نیروی امدادی در مأموریت‌های مختلف حضور فعال داشتند. آمار‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حوادث مربوط به سوانح ترافیکی با ۲۸ مورد بوده است.

غلامرضا علی‌محمدی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر لرستان، با تقدیر از تلاش نجاتگران استان گفت: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر لرستان با روحیه‌ای انسان‌دوستانه و تعهدی مثال‌زدنی، همواره در لحظات بحرانی در کنار هموطنان حضور دارند و خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان را وظیفه خود می‌دانند.

جاده‌هایی که جان می‌گیرند؛ روایت تلخ از بحران جاده‌ای لرستان

بسیاری از مسیر‌ها هنوز تک‌بانده‌اند و گنجایش ترافیک سنگین باری و مسافری را ندارند. نبود علائم ایمنی کافی، روشنایی در شب و سیستم‌های هوشمند هشدار، کندی روند تکمیل آزادراه‌ها و چهارخطه‌ها، که وعده‌های طولانی‌مدت داشته‌اند، اما هنوز به‌طور کامل بهره‌برداری نشده‌اند.

خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان کامیون و خودرو‌های بین‌شهری و سبقت‌های غیرمجاز در جاده‌های باریک و پرپیچ و استفاده نکردن از کمربند ایمنی، به‌ویژه در خودرو‌های سواری و بین‌شهری است

بی‌پایان مثل جاده

هر سال ده‌ها نفر در این جاده‌ها جان خود را از دست می‌دهند و صد‌ها نفر دچار جراحات سنگین می‌شوند. این حوادث نه تنها خانواده‌ها را داغدار می‌کند، بلکه هزینه‌های سنگین درمانی، اجتماعی و اقتصادی بر استان تحمیل می‌نماید.

جاده‌های لرستان، اگرچه شاهراه حیاتی برای ارتباط استان‌های غربی و مرکزی کشور هستند، اما به دلیل ترکیب عوامل طبیعی، زیرساختی و انسانی به کانونی از حوادث تلخ بدل شده‌اند.

مدیریت این بحران نیازمند عزم جدی مسئولان در توسعه زیرساخت‌ها، همراهی پلیس و دستگاه‌های نظارتی و نیز ارتقای فرهنگ رانندگی است. تا زمانی که این سه ضلع به‌طور هماهنگ عمل نکنند، تلفات جاده‌ای در لرستان همچنان ادامه خواهد داشت.