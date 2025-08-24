باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که آنچه به گفته وی تلاش غرب برای جلوگیری از یک ملاقات احتمالی بین ولادیمیر پوتین رئیسجمهور کشورش و ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین است، خنثی شود.
لاوروف در مصاحبه با روزنامهنگار پاول زاروبین اعلام کرد که کشورهای غربی «به سادگی به دنبال بهانهای برای جلوگیری از مذاکرات هستند.» وی همچنین زلنسکی را «سرسخت توصیف کرد که به ارائه برخی شرایط میپردازد»، اما همچنان تمایل خود برای ملاقات با پوتین را خاطرنشان کرد.
صحبتها درباره یک ملاقات بین پوتین و زلنسکی پس از اجلاس اخیر پوتین با دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، درباره درگیری در اوکراین مطرح شد.
منبع: ریانووستی