باشگاه خبرنگاران جوان - امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان امروز یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقلال خوزستان مقابل پیکان اظهار داشت: یک بازی سخت در پیکان داریم، زیرا این تیم بازیکنان و کادر فنی بسیار خوبی دارد، اما امیدوارم با یک بازی خوب دل هواداران را شاد کنیم. ما یکسری مشکلات مانند کمبود بازیکن داریم و امیدوارم که در آینده بتوانیم کمبودمان را برطرف کنیم.
خلیفهاصل ادامه داد: در فصل نقل و انتقالات ۱۵ بازیکن بزرگسال جذب کردیم که نفرات خوبی هستند و درصدد آن هستیم که دو سه بازیکن خوب دیگر هم جذب کنیم. پنجره ما فعلاً بسته است، اما با رایزنی باشگاه این مشکل حل میشود.
وی درباره برگزاری بازیها با VAR نیز گفت: عدالت در برگزاری مسابقات مهم است و من از سازمان لیگ خواهش میکنم که مسابقات را با عدالت برگزار کنند و اگر قرار به استفاده از VAR است باید همه تیمها شرایط استفاده از این تکنولوژی را داشته باشند تا حق کسی پایمال نشود.
سرمربی استقلال خوزستان با بیان اینکه آلکثیر بازیکن بسیار بزرگی است و باعث افتخار من بود اگر به استقلال خوزستان میآمد گفت: او صلاح دید که به تیم دیگری برود و ما برای این بازیکن آرزوی موفقیت داریم.
خلیفهاصل در پایان خاطرنشان کرد: ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا جوانان به تیم ملی فوتبال برسند، زیرا فوتبال برای جوانان است. ما باید در فوتبالمان جوانگرایی داشته باشیم تا به فوتبال ملیمان کمک کنیم.