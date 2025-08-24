باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه ریاست جلسه فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) را در شهر جده عربستان سعودی برای بحث در مورد وضعیت غزه بر عهده خواهد داشت.

طبق بیانیه این وزارتخانه، فیدان در این جلسه شرکت خواهد کرد زیرا ترکیه در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی را بر عهده دارد.

سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که این جلسه بر اقدامات جاری اسرائیل در غزه متمرکز خواهد بود و هدف آن هماهنگی مواضع و واکنش‌های کشورهای عضو است.

اسرائیل از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در حمله‌ای وحشیانه به غزه بیش از ۶۲۶۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محاصره‌شده را که با قحطی مواجه است، ویران کرده است.

منبع: آناتولی